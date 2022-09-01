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普亭悼戈巴契夫 恐趁機宣揚「攻烏有理」

編譯中心／綜合31日電
前蘇聯領袖戈巴契夫（左）曾公開建議時任俄羅斯總理的普亭（右）不要再回鍋選總統。圖為2004年檔案照。（美聯社）
前蘇聯領袖戈巴契夫（左）曾公開建議時任俄羅斯總理的普亭（右）不要再回鍋選總統。圖為2004年檔案照。（美聯社）

前蘇聯領袖戈巴契夫病逝，享耆壽91歲，俄羅斯總統普亭據說透過媒體表達「深切的哀悼」。彭博資訊評論則指出，戈巴契夫畢生建樹已被執政20多年的普亭摧毀殆盡，俄烏戰爭則為他一生心血灰飛煙滅奏出血腥的安魂曲。

曾任路透駐俄羅斯特派員、現任彭博資訊專欄作家的Clara Ferreira Marques撰文說，戈巴契夫厭惡暴力，渴望從體制內改革，對西方世界充滿好奇，且懷有崇高理想，但這些因素加上經濟改革思慮不周，終究導致垮台。戈巴契夫1991年下台時，他呼籲俄羅斯人維護他引進的民主自由；然而，他卻留下一團混亂，容許盜賊政治（kleptocracy）生根，如今可能把他的逝世「武器化」。

戈巴契夫在西方人士心目中，是可與其「打交道」的改革者，是終結冷戰的政治家；對許多前蘇聯共和國的人民來說，他是讓歷史巨輪和平轉動的領導者。他還推倒了柏林圍牆。

但許多俄羅斯人卻鄙視他，尤其強硬派和情治人員出身者如普亭。蘇聯解體，受到衝擊最大的就是俄羅斯，整個「被去帝國化」，也種下20世紀「最大地緣政治災難」的惡果。不少俄國民眾因此視戈巴契夫為「民族罪人」。

對政治仍有使命感的戈巴契夫在1996年參與總統大選，結果只得到0.5%的選票，由此可見俄國民眾對他的看法。

Marques指出，年輕的普亭是派駐德勒斯登的KGB特工，經歷蘇聯分崩離析的震撼，從這點可理解普亭的政治願景，以及他為何揮軍入侵烏克蘭。在改革、開放年代，別人或許看見自由的展望；但普亭看到的卻是無能為力。普亭後來寫道：「我覺得國家不復存在。已經消失了。」

由此觀之，對於戈巴契夫之死，克里姆林宮如何「致意」，或許有些尷尬。Marques說，普亭無疑會在官方追悼文中把這些批評都省略，但會利用戈巴契夫之死，當作「重述歷史」和「投射力量」的機會。戈巴契夫是最後一位蘇聯領導人，而他據信對俄烏關係的願景與普亭相同，只是不主戰罷了。

Marques預料，普亭將趁這位前蘇聯領袖隕落的時刻，把戈巴契夫的「失敗」（按普亭觀點）—例如決定大致避免在蘇聯旗下共和國動用武力鎮壓，導致蘇聯解體 —為今天「重建帝國」的行動增添藉口。普亭會說，不可重蹈過去的覆轍。

但同時，普亭會避談一些與戈巴契夫時代對照時令他尷尬的事實，例如戈巴契夫反對阿富汗戰爭、軍事支出的社會成本過高，或經濟匱乏；相反地，普亭會把焦點擺在緬懷蘇聯時代的榮光。他需要轉移人民對基輔反攻的注意力。

對西方而言，就沒什麼必要為戈巴契夫文過飾非。他的確懷有願景，改變了世界。但除歌功頌德外，也有空間重新評價他給烏克蘭等國家帶來的教訓：民主需要國家體制支持，也需要經濟支柱。而且，把巨大的國家重擔交由個人角色來扛，很少是明智的，畢竟這些人對自己掀起的風潮往往無力控制。

俄羅斯官方新聞社30日宣布，前蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail S. Gorb...
俄羅斯官方新聞社30日宣布，前蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail S. Gorbachev)在莫斯科醫院去世，享壽91歲。（美聯社）

普亭 戈巴契夫 俄羅斯

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