FT：多數西方官員仍預料俄羅斯將全面獲勝

英國金融時報（FT）報導，俄羅斯大規模入侵烏克蘭已進入第三周，多數西方官員仍預料俄羅斯將全面獲勝。 路透

俄羅斯 大規模入侵烏克蘭 已進入第三周，俄軍未能速戰速勝。對於戰事將如何結束，大部分西方國家官員及觀察家認為最可能的結果是俄羅斯將全面獲勝，因為俄羅斯擁有壓倒性的軍力；其他可能結果還包括俄羅斯局部勝利，和談解決，以及普亭 政權垮台。

英國金融時報（FT）訪問參與這項討論的人士後指出，儘管俄軍推進速度不如預期，但大部分西方國家官員及分析家仍相信，俄羅斯獲得全面性勝利，將是最可能的結果。大部分專家預料，俄軍在掌握控制權後，將會由俄羅斯政府來取代澤倫斯基政府，烏克蘭人在境外成立受西方國家支持的流亡政府，烏克蘭境內將出現長期的反抗衝突。

但分析家指出，普亭將因此而付出遠高於原先預估的代價，包括軍事損失，以及俄軍的威望。

美國國務卿布林肯表示，如果俄羅斯的目的是在烏克蘭成立某種傀儡政權，烏克蘭民眾的反應顯然是不會接受。俄軍若繼續留駐烏克蘭，以強化傀儡政權，面對的將會是長期、血腥情勢，俄羅斯將繼續付出慘痛代價。

第二種可能是俄羅斯獲得局部性勝利，烏克蘭政府可能移往鄰近波蘭邊境的利沃夫，作為烏克蘭新首都。很少人認為普亭會放棄拿下基輔，或推倒澤倫斯基政府。

但如果戰事陷入泥淖，且傷亡慘重時，雙方便可能付諸談判，俄羅斯不致掌控烏克蘭全境。西方官員表示，除非俄軍完全撤退，否則經濟制裁仍將保留。

一些觀察家認為，戰事若陷入僵局，加上西方國家制裁俄羅斯所造成的重大衝擊，則普亭本人將成為入侵失敗的受難者。他們認為普亭可能被克里姆林宮的菁英人士，俄羅斯軍方，或安全官員推翻，或民眾因為生活水準降低而進行遍地開花的抗議行動。

一些西方官員擔心這場衝突可能不會侷限於烏克蘭境內。他們警告，北約國家提供武器給基輔，並強力制裁俄羅斯，已經使戰事擴散到鄰近國家的風險，這可能將北約也拖入直接衝突之中。

普亭2月曾警告，其他國家若試圖「插手」，「將會造成史上未見的後果」，外界普遍認為他是在以可能動用核武作為威脅，而他之後下令戰略核武部隊提高戰備。同時北約也在波羅的海及其他鄰近俄羅斯的成員國增強兵力部署。盟國官員也警告，普亭可能挑釁北約成員國，此分散西方國家對烏克蘭戰爭的注意力。