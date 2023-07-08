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恩愛夫妻的8個Tips

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在網上看到一對夫妻，如何悉心照顧一頭20歲老狗的日常生活，不禁驚訝讚歎，深深被感動。

Daphne和David（簡稱D&D）為了能讓已失去活動能力的老狗安享最後的一段路，他們不惜24小時全天候貼身照顧，比如用手慢慢餵食、幫牠排便、親製手推車帶牠外出等，兩夫妻合作得十分有默契。

無獨有偶，英國有一對非常受歡迎的夫妻檔Rosie和Chris，剛在Podcast節目提供恩愛夫妻的八個Tips：一、日常幽默感是夫妻相處的重要元素；二、夫妻應保持良好溝通，有不滿意的事情該開心見誠說出來，切勿忍上一年又一年；三、夫妻該各自保持整潔，讓另一方嗅到的是清新香氣，而非蓬頭垢面的窩囊氣味；四、時不時給對方送上小禮物或喜愛的東西；五、夫妻該當對方的啦啦隊，凡事支持鼓勵；六、夫妻該學懂妥協，錯了要承認和道歉；七、夫妻該各自擁有私人時間；八、珍惜相聚的每一天，須知道做得成夫妻是多麼講求緣分。

記得Daphne說：「我年輕貌美時，他又不娶我，到我老了又肥，他才說要結婚！」David立即回應：「我覺得她任何時候都非常漂亮！」直覺告訴我，除了第七項，D&D是全部都中的。

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