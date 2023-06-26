晚唐詩人杜牧有《過華清宮三絕》詩：「長安回望繡成堆，山頂千門次第開，一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，說的是唐明皇為博楊貴妃紅顏一笑，不惜勞師動眾，千里送荔枝的事。從另一個角度看，說明貴為貴妃，對一年一造的荔枝之喜愛嚮往。

隨著眾多古人流傳廣泛的詩句，和有關美人的美麗傳說及嶺南水果荔枝本身之美味，世人對荔枝的喜愛度超乎一般水果，就理所當然了。而我等長住嶺南荔枝的故鄉，多了每年極方便飽口福的便利，在情在理更多了一分自豪。

又逢荔枝時節，人在北美探親，剛剛踏入6月，住處附近的Costco超市便看到荔枝上市了。以為是從家鄉來的水果，毫不猶豫的買了一盒，回家迫不及待品嘗。

實話說，嘗到的荔枝既有滿足也有失望：滿足的是，又嘗到了荔枝特有的滋味；失望的是，到口的品種果實嫌酸、內核嫌大，肉質也嫌不夠爽甜。比起本人往年在南粵廣州、在妻子的老家增城所吃到的荔枝滋味相差太遠了。一看荔枝的產地，原來產自墨西哥 。

並非只認家鄉的出品，帶著鄉情的偏見去品嘗。我自覺在飲食方面是博愛主義者，欣賞所有地域的美食 美味美果。旅遊每到一地，甚至會花時間找有地方特色食品品嘗，尤其是大眾化的美食。

以過往的經驗，荔枝雖外表樣子看來差異不大，吃起來滋味卻大不相同，這與荔枝的品種、栽種地還有氣候等等不同有關。

同在家鄉嶺南栽種的荔枝，也有槐枝、桂味、糯米糍、掛綠等不同的品種，其中槐枝核大、肉質尚可、甜度不足，桂味帶桂花香味，且肉厚質實核小、清甜多汁；糯米糍則屬最受大眾歡迎，產量也較大、品質較好的一個品種了，不但肉厚核小濃甜還十分清爽。每年荔枝時節，不論大造還是小造、價高價低，我都會毫不猶豫買來一堆，一飽口福。

現在已畫歸廣州一個區的增城，是著名的荔枝產地，這裡有一種公認稀缺極品的增城掛綠荔枝；此品不但稀少，簡直就是荔枝中的鑽石。據某新聞機構報導，近日北京 一家高端商場上架了人民幣1049元一斤的掛綠荔枝，單顆60多元，大眾稱其為「水果刺客」；更離奇的是，早在20年前，廣州增城一顆掛綠曾拍出人民幣55.5萬元的高價。

不過這樣也好，因此君價高量少、市場難覓蹤影，熄了我衝動破費花60元購一粒一試的念想。

日前，有幾十年相交的老友透過社交媒體發來一信息：「相傳明朝尚書湛若水，從福建著名的荔枝之鄉楓亭懷抱荔枝核歸粵，培育出廣東荔枝名種「尚書懷」，其後代培育出「掛綠」；至宣統末年，名貴者僅餘縣城西園一株。該樹以1955年結果37千克為最盛，其後因「年事已高」產量下降，至1979年冬最後一椏枯萎。幸老樹頭萌發新枝，在1990年代重新掛果。」

老友曾是我和太太的同事，知道我太太是增城湛姓人氏，明朝三部尚書湛若水十多代的後人；而我也明白，太太雖為名人之後，卻尚無成就什麼名堂，僅為凡人一名；如今且遠在大洋彼岸，他發來只是找一打趣話題。

此傳說是真是假，是家鄉為了彰顯其歷史的深厚流長，抑或為了加持掛綠的文化內涵已難考究，但還是讓我精神為之一振，我即打趣回他：「哈哈，看來太太作為對掛綠有貢獻的湛若水後人，我是否可以每年從掛綠收成中分得一枚品鑑？」

老友回兩個字：「也許」，並加了兩個笑臉。