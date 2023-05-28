上回談到，為了準備「慈善同學會」年度狂歡晚會，幾位唱歌的發燒友，一早開始緊鑼密鼓練歌，我當然是唱歌發燒友，卻苦無時間練習。每晚睡前一小時練習仍不足夠，於是把心一橫，日間「見縫插針式」練習，意外地發現了一個超級有效的情緒治療法。

每朝提早一小時起床，不去跑步改為去唱歌。其後洗澡時，一邊洗一邊唱。提早回到辦公室，趁無人上班之際，不看電腦改為看歌譜，繼續用耳機聽著伴奏音樂，密集式低聲誦唱，練習一小時。

說也奇怪，「見縫插針式」唱歌後，心情竟然豁然開朗。我練的都是耳熟能詳的老餅歌曲，例如《晚風》、《何日君再來》、《熱情的沙漠》、《粉紅色的一生》等等，旋律熟悉，只是必須強記歌詞，每曲重複10至20次，希望盡快記進腦海。以往不練唱，腦子一睡醒就想工作，一早就充斥著對未來的擔憂，充滿焦慮，現在煩惱竟然一掃而空。

誤打誤撞，發現了這個減壓良方，效果立竿見影。早上練歌一小時，工作時變得精神奕奕，而且記性特佳、精神舒暢。以後即使不必演出，也要常常唱歌，娛人又娛己。幸好家人、鄰居沒有投訴，日後演出，必定要送門票給他們，回報大家的包容。