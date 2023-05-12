久違多年，抵達香港 機場，選擇什麼交通工具、什麼路線到香港九龍半島彌敦道訂好的賓館？機場快線？大巴？地鐵 ？小巴？出租的士？太多選擇反而頗費思量。

詢問一位做清潔的阿姨，她堅定地提議我先買一張長者八達通卡，然後坐地鐵轉兩次，她說這是最省錢、也最方便。

但考慮到行李較多，還要轉幾趟，最後決定多花一點錢坐出租車 直奔賓館。這位好心的阿姨非常懇切地隨我走了一段路，苦口婆心的勸我，見我還是堅持坐出租車，甚至有點不高興我不聽她勸。看得出她完全是出於真心的熱心。

傍晚約親戚晚飯，找定好的酒樓也不熟路，於是問路。沒想到每個被問的路人都十分熱情，不論是匆匆趕路的青年還是散步的老者，均熱心一說再說，指得極仔細。為了不讓我們走錯路，有的還特意帶行一段，一直到我們徹底明白，保證不會出錯才罷休。

次日坐地鐵，作為旅者只能買單次車票，一年輕志願者看到我站在自動購票機前點了銅鑼灣，又準備點成人票，就說：「先生，你可以買長者優惠票啊」。

省一點錢我自然高興，更高興的是我接收到一個陌生人的善意。但作為一個外地旅者，過去的生活經歷使我還是有點猶豫。

我說：「要憑什麼證件買優惠票呢？查核時怎麼證明自己？」他笑了一下說：「彼此信任，相信自覺。真有人查，你可以出示身分證明。」「呵。」

行進在彌敦道大街，在一巴士站，一坐自駕輪椅的長者在候車。巴士到站，司機下車將車門延伸踏板展開斜接地面，然後推輪椅及長者上車安頓好，收回延伸板；一切皆自然。

在港停留兩天，所見、所經歷都感受到植根在這個城市人民間的友善和溫暖。我知道這是這個城市多少年來養成的，存在於民間、由一個一個具體的人的一個個細節動作傳遞出來的文明。