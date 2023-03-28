香港 的出生率持續下降是意料中事，反正是世界趨勢，短期內看不見有逆轉的可能。

年輕人可隨意吐出十萬個藉口：「我連自己都養不了，哪有能力養小孩？」

「我們兩個都住在劏房，生個孩子出來要放在哪裡睡覺？」

「現在的孩子很難教，我們寧願養小狗，小狗不必考試做功課，也免得我們發脾氣。」

「傻瓜才會生孩子，有錢我們不如去旅行環遊世界，養小孩很花錢的！」

「世界這麼亂，還生？」

其實還有個隱藏的真相，就是有些夫妻想生孩子，但卻難如願；須知道六對夫妻當中，就有一對有生育問題。

有夫妻在結婚初期完全沒有計畫生育 ，反正雙方都忙，大家都處於事業搏殺期，哪來時間生小孩？直到雙方年齡接近40歲時，才開始萌生養兒育女的念頭，可是努力了好一段日子，仍然未能傳來喜訊，他們開始懷疑有不育的問題。

太太說：「我們跟足指引做啦，算了日子、量了體溫，適當時機就一起放下手頭工作，進房交功課！」我聽後嘰咕笑起來，他倆跟機器人有何分別？

仔細思量，不少為人父母者曾憶述做人的故事，有的孩子是在爸媽開心旅行時成孕的，有的孩子是在男女激情期，愛得轟烈時成孕的，9月出生的孩子特別多，是因為聖誕新年期都是男歡女愛最甜蜜的時刻呢。

不曉得那對夫妻是否聽了我的忠告，後來雙方放下工作，度了一個優閒的假期。不知不覺他們的女兒已念小學了，而他們更是最稱職的好父母呢！