醒著也無法逃離（一七）
在漫長的死寂中，藍玫突然發現，這種「醒著也無法逃離」的尷尬，才是婚姻最真實，也最殘忍的底色。
周子風關了燈，摸黑躺到了床的另一邊。
7
周一清晨，紐約長島的空氣冷得發硬。
藍玫醒來時，身邊的床位已經空了。被窩裡殘留著一點乾燥而陳腐的氣味。她盯著天花板，枕頭邊緣支楞著的短髮扎在後頸上，生疼。
樓下傳來了熟悉的聲音：水龍頭的沖擊聲，以及周子風清嗓子的乾咳。
藍玫走進主臥浴室。鏡子裡的女人短髮突兀，眼角布滿血絲，皮膚暗沉。她沒塗口紅，也沒再看那個髮型。
下樓時，周子風正坐在餐桌旁喝咖啡。
他依舊戴著無線耳機，指示燈在跳動。他正盯著手機，手裡拿著一個白瓷杯。洗碗池裡，那口黑色的鑄鐵鍋依然躺在那裡。昨晚紅燒肉剩下的湯汁在冷氣裡凝固了，覆著一層慘白的、厚厚的豬油。
「早。」周子風頭也不抬。
「早。」
藍玫從他身邊經過，去夠櫃子裡的麥片。兩人的肩膀在走道裡擦過，沒有停留。
「地稅單寄到了，又漲了三百。」周子風指了指檯面上那張薄薄的信封，語氣平緩，像昨晚什麼也沒發生過，「401k這個月跌了四個點。凱文明年畢業要買車，那筆應急款不能動。」
他把信封往藍玫面前推了推。
「老陳約咱們這周六去釣魚。去吧，咱們房子的保險續約，還得找他辦。」周子風重新按了按耳機，看了一眼手錶，「我得先走了。那口鍋你要不再清一下，別擱在那兒招螞蟻。」
他穿上那件筆挺的深藍色外套，換好皮鞋。推門時，他回頭看了藍玫一眼，眼神裡是一種由於生活重新回到軌道而產生的心安理得的自信。
「記得用熱水洗，不然油化不開。」（一七）
她意識到最可怕的不是爭吵，而是醒著也無法逃離的冷淡共處，婚姻像被日常包住，表面無事，內裡卻充滿沉默與疏離。 他提到地稅單又漲、401k下跌、凱文畢業買車的應急款不能動，也順帶交代這周六去釣魚，以及黑鍋要用熱水清洗。 作者透過空床、冷鍋、擦肩而過的沉默與周子風的理性口吻，呈現夫妻間缺乏情感交流，只剩事務維繫的冷硬婚姻狀態。
精華 FAQ
她意識到最可怕的不是爭吵，而是醒著也無法逃離的冷淡共處，婚姻像被日常包住，表面無事，內裡卻充滿沉默與疏離。
他提到地稅單又漲、401k下跌、凱文畢業買車的應急款不能動，也順帶交代這周六去釣魚，以及黑鍋要用熱水清洗。
作者透過空床、冷鍋、擦肩而過的沉默與周子風的理性口吻，呈現夫妻間缺乏情感交流，只剩事務維繫的冷硬婚姻狀態。
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