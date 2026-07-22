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蘭菊之戀（一一）

韓秀

這一餐吃得歡天喜地，豆苗與魚片粥有剩，盛望軒細心地為米婭裝盒，留在她的冰箱裡，「明天早上用微波爐熱一下，就是很好的早餐。」皮蛋瘦肉粥也有剩，盛望軒也裝了起來，準備帶回寓所，第二天早上享用。

聽著這些響動，米婭悠悠地說：「您是一個好人，懂得珍惜糧食……」盛望軒聽了，心頭大震。

飯後，包種、蘭菊再次登場，「今天的第三泡，依然馥郁芬芳……」米婭一邊將蜂蜜調進兩人的茶杯，一邊這樣說。

「盛先生，您來自香港。在香港，有很多人姓盛嗎？」

「1911年，天津有了家盛錫福帽莊，後來遭到了祝融之災。1937年，我的祖父在北平又開了一家盛錫福帽莊。1956年，所謂『公私合營』之前，祖父﹐祖母便帶著還在襁褓裡的父親來到了香港。我們家的親戚有幾位姓盛。盛家的藏書極豐，我父親的國文教育便來自家傳，我也一樣……」盛望軒這樣說，心境平和。

「我的英文教育來自歐洲和美國的教會，歐洲語文的教育卻來自我的寄養家庭，養父是語言學家、養母是音樂老師，而且來自克羅埃西亞……」米婭這樣說，心境平和。

室內播放著義大利輕歌劇的序曲集錦，兩個萍水相逢的人各自沉浸在思緒裡，捧著溫暖的茶杯，享受著環繞著他們的靜謐。

日子過得快，盛望軒與米婭的接觸也日漸頻繁。惟獨讓他們擔心的，便是「衛士」正在迅速衰老中，十五歲了，這位忠實的朋友十五歲了。盛望軒進門，「衛士」不再出門迎接，只是輕輕搖著尾巴，表達牠的感激。盛望軒請教了自己的老朋友，一位在動物醫院工作的IT，買了許多合適的營養品。（一一）

精華 FAQ

  • 他把豆苗與魚片粥細心裝盒，留在米婭的冰箱裡，並提醒她隔天早上可用微波爐加熱當早餐；同時也把剩下的皮蛋瘦肉粥帶回寓所，準備自己翌日享用。

  • 盛望軒提到盛錫福帽莊的家族淵源、祖輩遷居香港的經過，以及自己與父親皆受家傳國文教育；米婭則說明英文來自歐洲與美國教會，歐洲語文則受寄養家庭影響。

  • 最令人擔心的是老犬「衛士」迅速衰老，已經15歲了，進門不再像以前那樣出來迎接，只是輕輕搖尾表達感激；盛望軒因此請教熟識的動物醫院IT並購買營養品。

香港 義大利

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