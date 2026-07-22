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世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

醒著也無法逃離（一四）

木言若風

「人總要變的嘛。」周子風呵呵笑了兩聲，笑聲在狹小的車廂裡顯得空洞。他從後視鏡裡看了藍玫一眼，眼神裡帶著一種預言家的自得：你看，這就是你亂動的後果。

法拉盛的火鍋店永遠熱氣騰騰。四周是嘈雜的鄉音，桌上是堆成山的肥牛和毛肚。

老陳和周子風很快進入了他們最擅長的角色。他們從美聯儲加息聊到國內的經濟、從俄烏戰爭談到伊朗，又從高昂的油價聊到長島的學區房。兩個奔六的男人，戴著眼鏡，指點江山，彷彿世界這個巨大的齒輪是靠他們的評判在轉動。

「玫玫，你怎麼不吃啊？」陳嫂把一片燙熟的百葉放進藍玫盤裡，「你看子風多好，一頓不落下你。我那天還跟老陳說，子風這種顧家的男人，現在少找咯。」

藍玫看著那片百葉。它在紅油裡翻滾過，縮成一團，顯得有些擰巴。

「是啊。」藍玫拿起筷子，把它送進嘴裡。

沒味。或者說，全是被周子風誇讚過的、那種「正宗」的辛辣蓋住了。

周子風正說到興頭上，他摘下一只耳機──他今晚還是戴了，只是把線收在領口裡。他揮舞著筷子，對老陳說：「邏輯性，老陳，看任何事都要看邏輯。就像咱們家，男主外、女主內，老祖宗幾千年的規矩，不能亂。亂了，這機器就轉不動了。世界格局也是一樣……」

他一邊說，一邊順手推了推藍玫的手臂：「欸，沒水了，去給老陳拿壺酸梅湯。」

那是種極其自然的使喚，自然到老陳兩口子都沒覺得有任何不妥。

藍玫坐著沒動。

周子風等了三秒，轉過頭，眉頭微皺：「藍玫？」

藍玫抬起頭，看著周子風。（一四）

精華 FAQ

  • 他與老陳從美聯儲加息、國內經濟、俄烏戰爭、伊朗，談到高油價與長島學區房，展現出一副掌控大局、愛評論天下的姿態，也凸顯他自認見識廣、講究邏輯。

  • 她面對熱鬧的鄉音、油膩的火鍋與周子風的高談闊論，始終感到不適與疏離；連入口的百葉都「沒味」，象徵她對整個場面的壓抑感與失去共鳴。

  • 當周子風自然地使喚她去拿酸梅湯時，她第一次沒有立刻照做，這個停頓打破了既有的服從模式，也讓在場氣氛驟然緊繃，暗示她開始對控制產生抗拒。

法拉盛 伊朗 長島

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