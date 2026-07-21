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空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

蘭菊之戀（一○）

韓秀

電話線那頭，米婭微笑著：「真高興聽到您的聲音，盛先生。我想今天晚上會請『第一炸雞』送幾塊炸雞過來……冰箱裡還有些蔬菜沙拉……」

「如果您不反對，我會帶些小菜過來，魚片粥、腐皮牛肉丸、蝦餃、燒賣、清炒豆苗，好不好？您有什麼東西不吃嗎？」盛望軒緊張地捏住手機。

「聽起來棒極了。基本上，我什麼都吃……」

「好極了。我半個小時就到。」

在前往米婭公寓樓途中，盛望軒打電話到漢宮茶樓點菜，還多點了一份皮蛋瘦肉粥。也許可以留作第二天的早餐，他轉著念頭。

門開處，「衛士」率先搖著尾巴跳出來，表示熱烈的歡迎。

米婭吸著鼻子歡呼道：「好香……」

盛望軒要米婭在餐桌旁坐好，米婭卻先為「衛士」準備了牛奶和晚餐，這才坐下來。

盛望軒第一次看到一位盲人是如何欣賞美食的。米婭拿著一把小叉子，準確地尋找到一粒燒賣的邊緣，然後直接插到中心的位置，輕輕舉起，嗅著那熱氣騰騰的香氛。這才慢慢輕咬一口，送上舌尖，臉上瀰漫著幸福的表情……一粒燒賣而已，盛望軒眼睛濕了。

米婭一邊用勺子舀著滾燙的魚片粥，一邊笑問：「你也用勺子在吃粥，你的粥味道想必不同……」盛望軒驚訝道：「你的鼻子真靈，太讓我驚訝了！我的粥是皮蛋瘦肉粥，皮蛋就是西方人口中的『千年老蛋』，不知您能不能接受……」

米婭要求試試看，盛望軒便小心翼翼地送了一小勺到米婭唇邊，緊張地等著她的反應。

「不一樣的味道，很特別，我更喜歡魚片……」米婭開心地笑著。 （一○）

精華 FAQ

  • 他先訂了第一炸雞，又從漢宮茶樓加點魚片粥、腐皮牛肉丸、蝦餃、燒賣、清炒豆苗，還特地多帶一份皮蛋瘦肉粥，顯得十分用心。

  • 她先用小叉子準確找到燒賣邊緣，再輕輕插入中心，舉起嗅聞熱氣與香氛，才慢慢咬下品嚐，讓盛望軒深受感動。

  • 盛望軒解釋皮蛋的外國俗稱後，米婭主動要求試吃；她品嚐後表示味道很特別，但自己更喜歡魚片粥，顯示她對新口味保持開放。

牛奶

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女中路（上）

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