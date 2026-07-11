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影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

繁霜（三三）

常湘雲
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繁霜輕輕嘆口氣：「你不知道，她跟我一樣的，只是找了男朋友，現在兩個人要結婚了。」

「好事啊！她邀請你了嗎？」

「沒有。」看見肖恩又驚訝起來，繁霜抿嘴一笑，臉上更羨慕起來，甚至有一點嫉妒，「她懷孕了！兩個人不想辦婚禮，等孩子出生，婚禮、滿月禮一起辦。」

「什麼是滿月禮？」肖恩灰綠色的眼睛裡一片困惑。繁霜臉上一閃而過一絲不耐煩，立刻又笑了，一根手指頭點住他，「我們都在一起兩年了吧？你怎麼還對中國的事情那麼無知呢？」

肖恩笑了一下，「你們的事情總是麻煩，搞得我頭暈目脹！」雖然是說笑的聲口，臉上卻很認真。

繁霜翻翻眼睛，「你們美國的事情也不少！不要總說我們怎樣、怎樣，好不好？」肖恩抬起手，把伸在鼻子底下繁霜的手指頭撩開去，「你這個指著人的毛病就不好，多無禮！」

繁霜臉上呆了一下，記憶中好像還是第一次肖恩這樣說她，「你說我無禮？」肖恩聳聳肩，「我不是這個意思。」繁霜不依不饒，「那是什麼意思？」

「繼續吃飯的意思。」說著就低下頭繼續吃飯。繁霜撇撇嘴，也不再糾纏了。眼睛裡卻有一絲失望，肖恩沒有接住她的話，同事要當媽媽了。

但失望的情緒一閃而過，繁霜沒有時間，她要去大學參加畢業典禮了。肖恩陪著她一起飛到了大學，和她一起見證了她的研究生畢業，也為她的成就驕傲不已，「香農，真是好樣的！」看著肖恩發自內心的喜悅，繁霜很感動，「肖恩，感謝你的支持！沒有你，我也堅持不下來！」

肖恩看著繁霜，在美國南方的烈日炎炎底下熠熠閃著光：「是你自己優秀！我不過是做了我能夠做的。」（三三）

精華 FAQ

  • 因為那位同事和她處境相似，卻已邁向婚姻與家庭新階段，讓繁霜在比較之下產生羨慕，甚至還夾雜一點嫉妒與失落。

  • 繁霜抱怨他不了解中國習俗，還嫌他無知；肖恩則以美國事務也很多回應，之後又指出她愛指人的毛病，兩人語氣雖像玩笑，卻帶點不悅。

  • 肖恩陪她飛到大學，親眼見證她完成研究生畢業，並由衷稱讚她很棒，認為真正的功勞在於她自己的優秀與堅持。

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