「你覺得，方芳現在會在哪扇窗戶後面？」我瞇起眼，視線游移在那巨大的石牆上。

「估計還在蘇利館跟那些老祖宗『對話』吧。」阿歡頭也不抬地調著手機的專業模式，心思全在構圖上，「欸，你往左邊靠點。我拍個全景，把你和羅浮宮 都收進來。」

我依言站定。阿歡連拍了幾張都不滿意，「你稍微側過去點，對，就給半個側臉。眼睛別看鏡頭，看水面，要有那種深情的感覺。來，預備──『問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流』……漂亮！要的就是這種感覺！」

「錯啦！」小尤不知什麼時候遛達了過來，「阿歡，在巴黎啊，這詩得改一個字，改成『一江春水向西流』。」

「為什麼？」我和阿歡都愣愣地看向他。

「地理環境不一樣嘛。」小尤往欄杆上一靠，指著緩緩流淌的河水說：「我們國內習慣說東流，那是因為中國地勢西高東低，大江大河朝東奔向大海。可塞納河不一樣，它發源於東邊的朗格勒高原，一路穿過巴黎往西跑，頭也不回地跑進英吉利海峽。所以啊，這『愁』得往西邊流才對。」

「哥們，你怎麼什麼都懂！不愧是博士。」阿歡豎起了大拇指。

「導遊嘛，不就得什麼都懂點。」小尤沒有接「博士」這個茬，只是笑了笑。看著被夕陽染得泛金的河面，他的語氣忽然多了點感慨：「其實帶團多了，最有意思的不是講這些乾貨，而是看人。同樣是出來玩，大家的心境截然不同。」

他用下巴朝我們點了點：「比如你們，新婚燕爾，是出來看世界、看未來的。你們的日子啊，是順著水流，一路往前走的。」（二四）