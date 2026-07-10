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李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

蓮不擇水（五）

孟悟
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蓮馨說：「我只能面對，接受挑戰。歧視是一堆隱形的碎玻璃，每個人或多或少踩過。」

小米問蓮馨：「喜歡加州嗎？願意留下來嗎？」

蓮馨回答：「加州有加州的好、珠城有珠城的好，我的短跑在珠城一枝獨秀，但在加州筋疲力盡，有時候無比絕望。我的古典舞在珠城遭人嘲諷和打擊，但我的古典舞在加州拿了獎，收穫了歡迎和尊重，助我完成文化項目，拿下大學獎學金。這種成功的喜悅，跟我當冠軍的快樂是在同個維度。」

小米點頭說：「加州和老家，真的很難比較哪個更好。我喜歡加州的氣候，但我懷念故鄉的美食。雖然加州的中餐館很多，最想吃的還是媽媽做的冰粉和魚香肉絲。」

蓮馨立刻說：「我也懷念媽媽煲的水鴨冬瓜湯！做夢都在想。你說有沒有這樣的一個地方，既有加州的氣候，又有故鄉的美食，既可以當短跑冠軍，又可以當花朝節的花神。這世界沒有歧視和白眼，充滿了微笑和鮮花。」

小米笑道：「好好努力，下輩子投胎到萬事如意的地方。」

蓮馨說：「我知道這個世界不完美，但可以努力讓自己走向完美。」

一個計畫在蓮馨心中悄然成形，她暫時還沒有告訴小米。她想趁暑假回國，去見一見張教練。若能重返訓練場，她希望站上全運會的賽道，去爭奪全國冠軍。全國冠軍意味著什麼？或許是一張通往奧運的入場券。

念頭一旦展開，便難以收回。她不由得想起愛麗絲，那樣驕傲、自以為是。跑得比她快又如何？愛麗絲現在的一百米成績進不了美國高中的前五十，能入選奧運國家隊嗎？說不定要等下一世。

蓮馨忍不住輕輕一笑：愛麗絲啊，你這輩子或許能在電視機前，看我在奧運的賽道迎風奔跑。（五）

精華 FAQ

  • 她認為歧視像隱形的碎玻璃，人人多少都踩過，只能正面面對並接受挑戰。她相信世界不完美，但人可以努力走向更好的方向。

  • 因為她在珠城短跑曾一枝獨秀，卻在加州感到筋疲力盡；但古典舞在加州獲獎受尊重，也幫她完成文化項目並拿到獎學金。

  • 她打算暑假回國去見張教練，若能重返訓練場，就希望站上全運會賽道爭全國冠軍，進一步爭取通往奧運的入場券。

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