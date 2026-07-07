圖／123RF

「對啊，我們又不是美國、加拿大 那種移民國家，什麼亂七八糟的人種都能混在一起。看看現在的法國，被混成什麼樣子了……」

那些字句像密集的飛刀，一刀一刀扎進蓮馨的胸口和眼睛。面對一場令人窒息的圍剿，蓮馨第一次在電腦屏幕前失控。她拳頭攥得發抖，指節泛白，呼吸急促而紊亂。她聲音嘶啞，對母親低吼：「我真的……想殺人！」

母親抱著她，聲音哽咽：「網上有壞人，但更多的是好人。你看看，那些支持你的人，畢竟占大多數。」

蓮馨一邊搖頭，一邊淚流滿面。她並非看不見那些讚美，只是實在無法承受如此撕心裂肺的侮辱。母親也不勸了，抱緊她一起失聲痛哭，像兩個在暴雨中無助的受傷者。蓮馨心裡明白，母親的心同樣裝滿了委屈與悲痛。當年她嫁給黑人父親時，也曾承受過冷嘲熱諷，那些明裡暗裡的目光與聲音，從未遠離，一直在她們的頭頂盤旋。

最後是父親用他的肩膀，為蓮馨擋住了世間的腥風血雨。蓮馨的父親在中國擁有貿易公司和工廠，本土員工兩百人，業務覆蓋中國和非洲主要城市。他行事果斷精明，他有能力讓女兒追求自己想要的幸福和無憂的人生。更何況，他的家族在肯亞有政府高管，在美國加州 也有親戚。三個月後，父親替她辦好了去加州的留學簽證。

「去看看世界，」父親對蓮馨說，「你有選擇的權利。」

不是每個人都有選擇的權利，蓮馨明白，如果不是生在富裕的家庭，她只能老實待在原地。她母親朋友的女兒小芝麻，跟她一樣的黑二代，在學校被同學嘲笑：你的臉怎麼沒洗乾淨？受辱之後，最大的心願就是去美國，在床頭畫滿了自由女神。

但是美國的大門，不是你想推就能推開的。蓮馨和母親不想讓小芝麻受刺激，沒有廣而告之。蓮馨登上國際航班的那天，就父母兩人為她送行。

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加州的陽光明媚而慷慨，毫不吝嗇地灑在洛杉磯郊區的校園。紅牆褐頂的教學樓不高，卻自有沉穩莊重的氣度。藍得發紫的天空下，草坪綠得發亮，棕櫚樹沿著步道排開，長長的影子落在地面上，搖曳出斑斕靜謐的剪影。

蓮馨一下子就愛上了這片土地。這裡沒有好奇的眼睛和嘴巴，會盯著她的膚色審視，然後七嘴八舌。這裡的人帶著美麗的笑容，主動打招呼，熱情幫助她，好幾個非裔社團邀請她參加活動，社團裡的人總是誇她聰明可愛。

但是蜜月期很快結束。在加州，她的田徑成績不再閃閃發光。美國有發達的青少年田徑體系，高中田徑水平非常突出，女孩能跑到十一點一秒的，全美可以抓出上百個。蓮馨的一百米成績不過在十一點六到十一點八秒之間徘徊。

回望珠城的跑道，她可是獨占鰲頭的綻放。她曾如此沉醉與歡暢，把人群遠遠甩在身後，迎著陽光與風恣意奔跑。那種直抵靈魂深處的輕盈與喜悅，幾乎無法用言語描摹。但是加州的跑道上，她體會了拚命追趕的絕望和沮喪。

學校田徑隊的女孩，不是每個人都對她友好。能跑到十一點一秒的愛麗絲，滿頭紫色的小辮子，尖尖長長的指甲上，繪出大大小小的骷髏。愛麗絲喜歡翻白眼，一副愛理不理的驕傲樣。那眉眼間的神態，讓蓮馨想起花朝節的石榴花和梅花。蓮馨不想跟愛麗絲多說話，蓮馨只想爭取獎學金。

但獎學金競爭之激烈，像另一場無聲戰爭。最讓蓮馨困惑難解的是，原本屬於女子組的賽道上，居然出現了男人競爭者。加州的天空下，人人自由，男人可以秒變女人。

蓮馨在電話裡向母親抱怨：「明明是男選手好不好，做個變性手術，就跑來跟我們爭獎學金，公平嗎？」

母親感嘆：「太不公平了，亂七八糟的什麼規矩？前天碰見你的張教練，他還在關心你。他說你如果繼續留在珠城訓練，應該可以跑到十一秒三，有望拿下全運會的冠軍。」

一聽見張教練，蓮馨胸口一熱，淚水差一點湧上來了。他曾經在她身上傾注了全部的心血和希望，她卻說走就走，為什麼說走就走？追根溯源，不就是那次漢服花朝節嗎？靜靜想來，評論區的妖風鬼怪，說不定就是梅花、石榴花故意做的局，故意打擊蓮馨，逼她知難而退。再說了，漢服表演並不是蓮馨的強項，她難以承辱，一時氣急，於是因小失大，放棄了自己的霸主領土。

人在美國，別說當霸主了，她連校園的四人接力賽都是替補隊員。那種從巔峰到平地的落差，真是一言難盡。

母親勸她：「如果難受，就回家吧。」

蓮馨沉默了一陣，還是搖頭：「我不想跳來跳去，選擇了，就走下去。」

蓮馨很清楚自己的現狀：憑學習成績拿下大學的錄取通知書，不難！憑田徑成績獲得大學的專項體育獎學金，幾乎等於春秋大夢。（二）