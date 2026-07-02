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不走回頭路（一五）

徐徐
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「你高祖父的先輩，說不定就是十八世紀末為了躲斷頭台，從巴黎跑去聖彼得堡的法國貴族後裔。到了你高祖父這輩，又因為打仗，從俄國一路顛沛流離逃到了中國。」

說到這，小尤自己都有些興奮地拍了下腿：「你看，西歐血統先融入了斯拉夫，最後又匯入了中國。這簡直是一場跨越兩百年的歐亞大遷徙，全寫在你這張臉上了。」

「哎呀，照你這麼說，沒準兒蒙娜麗莎就是方芳的老祖宗呢！」阿歡聽得熱血沸騰，在旁邊嚷嚷了起來，引得費老師夫婦和那對紐約姊妹花都回過了頭。

「蒙娜麗莎是義大利人。」小尤嗤笑一聲，「準確說是佛羅倫斯人，是個商人的妻子。當年達文西接受委託為她畫肖像，斷斷續續畫了好多年，一直沒交貨。後來他應邀來法國，就把畫也帶過來了。達文西去世後，弗朗索瓦一世把畫買下來，這才成了法國國寶。所以啊，認親歸認親，我們還是得講點事實和邏輯。 」

「連蒙娜麗莎哪國人都沒搞清，你就別瞎起鬨了。」我好笑地用胳膊肘拐了阿歡一下，轉頭對方芳說，「哎，既然現在基因檢測這麼方便，你要不也做一個。看到底哪邊的基因多，也省得瞎猜了。」

「也許吧。」方芳輕輕點頭，「不過，那種東西測出來也只是一堆冷冰冰的數字。我要找的可不是百分比，而是那張跟我很像的臉，還有那張臉背後的故事。」

小尤深深地看了她一眼，站起身，又換上了那副招牌式的導遊笑臉：「行！既然有了座標，下午在羅浮宮就有方向了。到時大家幫著一起找，沒準兒真能讓方芳撞見『家裡人』！」（一五）

精華 FAQ

  • 他認為方芳的高祖父先輩，可能是十八世紀末逃離巴黎的法國貴族後裔，之後又因戰亂從俄國一路流落到中國，形成跨越歐亞的家族遷徙。

  • 他指出蒙娜麗莎其實是義大利佛羅倫斯人，是商人的妻子，達文西為她畫像後帶到法國，後來由弗朗索瓦一世買下，才成為法國國寶。

  • 她覺得基因檢測只是一堆冷冰冰的數字，不是她真正要找的答案；她更想找到那張與自己相似的臉，以及那張臉背後的家族故事。

義大利 俄國

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