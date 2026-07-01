繁霜輕輕抖了一下，看著肖恩，目光漸漸變得濛濛的，「肖恩，你喜歡我什麼呢？」

肖恩笑了，抬起手輕輕捏了一下繁霜的下巴，「你是我見過最好、最能幹的女人！」

繁霜剛才還蒙著一層霧氣的眼睛清亮起來，彷彿肖恩的話是一滴有奇效的眼藥水似的，「聽你這話，好像你以前遇到過不好、不能幹的女人似的。」

肖恩看著繁霜，灰綠色的眼珠子輕輕轉了一下，「香農，你相信嗎？我以前真的遇見過不好、不能幹的女人！」

繁霜愣住了，看著肖恩，後者點點頭，「那是一段很壞的經歷。算了，都已經過去了！你是上帝賜給我最好的禮物！」

繁霜垂下眼皮，鼻尖突然紅了。剛才還在舌尖上打轉的話完全說不出口，硬生生吞回了肚子。

13

暑假的時候，繁霜沒有按照當初說好的回中國休假，而是跟肖恩去了夏威夷度假。丈夫很不開心，一連好幾天，都沒有給繁霜打過電話，倒讓繁霜舒了一口氣，在夏威夷玩得很開心。只是一次走進一家小店，店主人的一句問話讓她有一點不自在。

那天，她穿了一條很漂亮的白色連衣裙，鬢邊斜斜插了一朵雞蛋 花，讓她既嫵媚又嬌俏。店老闆是一位五十開外的中年男人，看見她走進小店，眼睛亮了一下，「哇！好漂亮的女士！今天是你的好日子嗎？」

來美國兩年，繁霜已經知道，這樣的話分明就是在問她是不是一位新娘子。她笑了一下，「天知道猴年馬月的事呢！」喃喃的中文。那個中年男人滿眼的困惑，臉上笑著，有一點尷尬。繁霜繼續笑著，「你說我像一位新娘？」（二三）