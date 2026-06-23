四大美女在一班（二七）

金岩倒不是有壓力、愛焦慮的人，但她確是全系唯一一個既抽菸又喝酒的女生。不過她沒有癮頭，不像另一個東北女生是酒蒙子，經常提著一瓶啤酒去食堂。金岩只是人多聚餐時才喝酒──白的、紅的、啤的全都行，也只有喝酒時才抽菸，對菸酒都很講究牌子。這時候她似乎心情特別嗨，兩眼發亮、臉頰放光，會不緊不慢地給我們說一些家裡的事：她祖父、祖母一輩子都在為兩三百年前的事爭吵，祖母埋怨祖父家正黃旗祖先，謀害了她家正白旗的祖先，奪了本該屬於她家的皇位。她父親、母親各自都太能幹，只得離婚了，剛開學時她不住校，就是幫著父母分家。她大哥去日本 留學，很多年沒回來過，二哥不學無術，經常偷家裡的骨董去賣……

就金岩這敞亮又颯爽的作風，倒還挺招人喜歡，老有些自以為一表人才的男生，興興頭頭來約金岩出去。金岩聽著心煩，便讓黃綺麗給打發走。黃綺麗下樓，煞有介事地跟人家說，格格想吃每客一千元的海鮮自助，她們仨是娘家人，必須跟著去把關，這就五千了；還得租個賓利來回接送吧，總不能讓格格擠公交去吃飯……男生多半就落荒而逃了。

也有金岩不討厭的男生，她還真帶著三大美女，大家一起去吃自助餐。只是末了是她自掏腰包付帳，而那些個男生後來都被她處成了哥兒們。男生們都說，跟格格在一起，開心是開心、痛快是痛快，就是沒有把她變成賢妻良母的慾望。

剛搬來學校時，金岩買了一輛山地自行車。一天夜裡騎車回來，在沒有路燈的街上摔了一跤，胳膊、腿都受傷了，三位美女緊急送她去校醫院。（二七）