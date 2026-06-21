第一次見面之後，肖恩並沒有發出再見面的提議。繁霜也不覺得什麼，反正信息不斷，加上年底了，學校各種活動很多，很忙。等到一切回覆到正常節奏，已經是第二年春天了。

繁霜看著日曆，眉間動動，離開中國已經快一年了，跟丈夫的微信 視頻也變成了例行公事。每一次都不過是工作生活彙報，丈夫的臉色也越來越不好看了，「暑假你回來嗎？」繁霜臉上有一點為難，「我不知道，主管說我們只有兩個星期的假期。」

丈夫陰沉的臉在手機屏幕上，顯得有一點怵目驚心，「暑假那麼長，具體什麼時候？」

聽見丈夫這樣問，繁霜也不高興：「就獨立日那兩周，喔，就是七月初。」丈夫沒有說話，眼珠子轉了一下，似乎在考慮什麼，「那可是最熱的時候！」繁霜有些無奈，嘆口氣：「我也不確定是不是能回去。機票我看了，貴得要死！」丈夫又沉了臉，「我早就跟你說看機票、看機票，你就是不聽。現在好了，票價漲了吧！」

「你知道什麼！買機票也不是越早越便宜！」繁霜幾乎要叫起來了。丈夫擰緊眉毛，「不說了！你自己看著辦吧！」

9

暑假的時候，繁霜沒有回中國，跟肖恩卻見了幾次，甚至還在肖恩的家裡過了一夜。肖恩家房子不大，但是一個人住兩個臥室的獨立屋，卻顯得夠大，尤其那個開放的大廚房，讓繁霜張大了嘴，看著肖恩：「這麼大的廚房啊！你平時都是自己做飯嗎？」

肖恩笑了，有一點靦腆，「我不太會做飯，公司裡有食堂。不過，我喜歡有大廚房，因為我媽媽做得飯非常好吃，她愛做飯給我們吃。」繁霜的眼睛亮晶晶的，「你有一個好媽媽！」（一三）