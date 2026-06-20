AI重點 文章重點整理： 重點一： 繁霜傍晚返家，抱怨從住處到聖荷西路途遙遠。

繁霜傍晚返家，抱怨從住處到聖荷西路途遙遠。 重點二： 室友忙著打遊戲又接到男友電話，匆匆外出約會。

室友忙著打遊戲又接到男友電話，匆匆外出約會。 重點三：繁霜發現天花板黑點與床頭相框後，神情陷入沉靜。

傍晚回到家，室友在房間裡對著電腦打遊戲，看見她進來，很開心地揮揮手：「嗨，香農！你回來啦！」繁霜很吃驚，看著室友有一點恍惚，「你今天沒有出去？」室友撇一下嘴，「我男朋友出差了！」

繁霜笑笑，脫掉鞋子，倒在床上。「你累了？」室友停下打遊戲的手，看著她，眼睛裡閃著好奇和疑惑。繁霜輕輕「嗯」了一聲，閉了一下眼睛，「我從來都不知道聖荷西 那麼遠！」室友笑了，「你要是有車，就不覺得遠了。」

繁霜坐起來，「我什麼時候才會有車啊？再說，這裡也沒有停車位吧？」室友往外看了一眼，「真要找總找得到，街邊都可以泊車。」繁霜不想和室友閒扯，又躺回去，手放在肚子上，胸脯高高低低地起伏著。

繁霜看著天花板，頭頂正上方有一塊小小的黑色。她皺了一下眉，以前怎麼沒有發現有這樣一塊黑色？這樣想著，坐了起來，仰著頭看看，「欸，你看見了嗎？這裡有一塊黑色？」她問室友。

室友走過來，「還真的是喔。」「要不要告訴房東一聲？」室友聳聳肩，「我沒所謂。」話音剛落，她的手機就響了，立刻砲彈似地彈回去：「你回來啦？好，我現在過去！」放下手機，看向繁霜：「香農，我要出去。」繁霜笑著點點頭：「周末快樂！」室友笑了一下，很嫵媚。

房間裡安靜下來，繁霜的目光尺子似的，一寸寸，從天花板一路飄移著，最後落到床頭那個小小的相框上，兩個笑意盈盈的人。繁霜呆呆的，像是突然間被什麼人施了咒語石化了。窗外有燈光映進來，繁霜臉頰上有亮光，水洗似的。（一二）