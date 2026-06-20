四大美女在一班（二四）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金岩以逆向思維跨考病理學，並取得博士資格，準備赴西安醫科大學深造。

金岩以逆向思維跨考病理學，並取得博士資格，準備赴西安醫科大學深造。 重點二： 她為轉專業先考執業醫師與完成三甲醫院規培，展現強烈行動力。

她為轉專業先考執業醫師與完成三甲醫院規培，展現強烈行動力。 重點三：入學時班上四位女生之一的她常不住校，外表中性卻待人和氣好相處。

我仔細看了看，她的面孔乾乾淨淨、清清爽爽，不像我們鼻尖有汗珠、臉上有油膩。

金岩考取了博士資格，即將去西安一所醫科大學，要學病理學，算是轉行了。在吃畢業宴時，不只一個人問金岩：中醫學了幾年，幹麼要去學西醫？

金岩反問：中醫學了幾年，幹麼不學西醫？

問的人啞口無言，想想也言之有理。

還有人問她：北京土生土長，幹麼到外地去讀書？

她還是以退為進，反問：北京土生土長，幹麼不去外地讀書？

金岩就是這樣有逆向思維，我們認為理所當然的事，她不以為然；我們覺得不可能的事，她偏要去試試。

為了換專業，她特意去考了執業醫生資格，且通過了三甲醫院的規範化培訓。，我們這才知道，在校三年，那些見不到金岩的時候，她在哪裡、在做些什麼。

三年前入學時，我們明明在教務祕書辦公室的花名冊上，得知班裡有四個女生。但是，進校後系裡的迎新會上，只見三個花枝招展的女生，第四個楞是不見蹤影。

據黃綺麗說，她腳對腳的鋪位一直是空的。然而，上課時班裡十八個學生倒是一個也不少。兩三周之後，我們才發現，我們一直以為是男孩的一位同學，竟然是女生。

這女生跟另外三位美女不一樣，劍眉星目、短髮俐落，總穿著T恤衫、牛仔褲和低幫球鞋，整個人氣質清透，渾身的線條宛如工筆畫勾勒般明晰。她自帶一股凜然之氣，像被金鐘罩護著，讓人親近不得。

熟悉了才知道，她比誰都好相處。你永遠都不會怕得罪了她，她對負面影響從不計較，且沒有記憶。

那時金岩不住校的原因──據她說──是家裡有事。（二四）