四大美女在一班（二四）
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我仔細看了看，她的面孔乾乾淨淨、清清爽爽，不像我們鼻尖有汗珠、臉上有油膩。
金岩考取了博士資格，即將去西安一所醫科大學，要學病理學，算是轉行了。在吃畢業宴時，不只一個人問金岩：中醫學了幾年，幹麼要去學西醫？
金岩反問：中醫學了幾年，幹麼不學西醫？
問的人啞口無言，想想也言之有理。
還有人問她：北京土生土長，幹麼到外地去讀書？
她還是以退為進，反問：北京土生土長，幹麼不去外地讀書？
金岩就是這樣有逆向思維，我們認為理所當然的事，她不以為然；我們覺得不可能的事，她偏要去試試。
為了換專業，她特意去考了執業醫生資格，且通過了三甲醫院的規範化培訓。，我們這才知道，在校三年，那些見不到金岩的時候，她在哪裡、在做些什麼。
三年前入學時，我們明明在教務祕書辦公室的花名冊上，得知班裡有四個女生。但是，進校後系裡的迎新會上，只見三個花枝招展的女生，第四個楞是不見蹤影。
據黃綺麗說，她腳對腳的鋪位一直是空的。然而，上課時班裡十八個學生倒是一個也不少。兩三周之後，我們才發現，我們一直以為是男孩的一位同學，竟然是女生。
這女生跟另外三位美女不一樣，劍眉星目、短髮俐落，總穿著T恤衫、牛仔褲和低幫球鞋，整個人氣質清透，渾身的線條宛如工筆畫勾勒般明晰。她自帶一股凜然之氣，像被金鐘罩護著，讓人親近不得。
熟悉了才知道，她比誰都好相處。你永遠都不會怕得罪了她，她對負面影響從不計較，且沒有記憶。
那時金岩不住校的原因──據她說──是家裡有事。（二四）
她認為中醫學了幾年，沒有理由不能再學西醫，因此決定轉向病理學。這種選擇顯示她不受常規拘束，遇到看似不可能的事也願意親自去試。 因為入學時大家只知道班上有四位女生，迎新時卻只看見三人，而金岩平時不住校，又外形中性低調，所以同學一直沒把她和那位女生聯想到一起。 她留短髮、穿T恤牛仔褲，氣質清透而帶凜然之氣，讓人覺得難以親近；但熟悉後才知道她非常好相處，從不計較負面影響，也幾乎沒有記仇。
精華 FAQ
她認為中醫學了幾年，沒有理由不能再學西醫，因此決定轉向病理學。這種選擇顯示她不受常規拘束，遇到看似不可能的事也願意親自去試。
因為入學時大家只知道班上有四位女生，迎新時卻只看見三人，而金岩平時不住校，又外形中性低調，所以同學一直沒把她和那位女生聯想到一起。
她留短髮、穿T恤牛仔褲，氣質清透而帶凜然之氣，讓人覺得難以親近；但熟悉後才知道她非常好相處，從不計較負面影響，也幾乎沒有記仇。
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