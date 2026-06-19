AI重點 文章重點整理： 重點一： 繁霜收到肖恩想見面的訊息，起初因英文與現實壓力而感到害怕。

繁霜收到肖恩想見面的訊息，起初因英文與現實壓力而感到害怕。 重點二： 她想到自己處境有限，仍鼓起勇氣答應在聖荷西與他碰面。

她想到自己處境有限，仍鼓起勇氣答應在聖荷西與他碰面。 重點三：兩人在咖啡館初見，繁霜熟悉英文咖啡單，顯得比預期更從容。

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來來去去的信息往來了一段時間，肖恩提出想要見見繁霜，讓她嚇了一跳。短信打字還好，真的見面了，英文能夠應付得了嗎？肖恩是美國人，肯定不懂中文。這樣想著，繁霜就有一點害怕，但看著小小的出租房，目光一點點就堅定起來：「好的！」肖恩立刻回覆了：「我在聖荷西 ，你方便嗎？」

雖然已經大半年過去了，但是繁霜沒有去過太多地方，沒有車是最大的障礙。但她沒有猶豫：「方便的。」「你喝咖啡嗎？」「喝的。」「那好，我們這邊有一家很好的咖啡館，我們可以一起喝一杯咖啡。」

繁霜笑了，幸虧在中國的時候，她就堅持喝咖啡。雖然在她們那個小城，沒有星巴克 ，但是咖啡館總還是有的。想到家鄉的咖啡館，繁霜臉上有一點變，不知道丈夫在做什麼。

肖恩個子很高，比丈夫還高。繁霜看著肖恩，笑得有一點拘謹。肖恩也有一點不好意思：「香農嗎？」不確定的聲口。繁霜略點了一下頭，「你是肖恩？」肖恩忙點點頭，立刻伸出手做了一個「請」的動作：「坐。」兩個人坐下，肖恩搓搓手，「你喝什麼咖啡？」

繁霜往櫃檯那邊看看，眼睛裡有些茫然：「我不太了解他們都有什麼。」肖恩笑了：「過去看看？」繁霜笑了一下，兩個人走到櫃檯前，頭頂上的咖啡單，每個英文解釋都看得懂，她的嘴角悄悄往上彎了一下：「我就要那個Mocha Tesora吧！」

肖恩臉上掠過一抹淡淡的驚異，但馬上就笑起來：「好的！」兩個人對視了一眼，繁霜臉上微微有一絲紅顏色。（一一）