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談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

繁霜（一一）

常湘雲
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁霜收到肖恩想見面的訊息，起初因英文與現實壓力而感到害怕。
  • 重點二：她想到自己處境有限，仍鼓起勇氣答應在聖荷西與他碰面。
  • 重點三：兩人在咖啡館初見，繁霜熟悉英文咖啡單，顯得比預期更從容。

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來來去去的信息往來了一段時間，肖恩提出想要見見繁霜，讓她嚇了一跳。短信打字還好，真的見面了，英文能夠應付得了嗎？肖恩是美國人，肯定不懂中文。這樣想著，繁霜就有一點害怕，但看著小小的出租房，目光一點點就堅定起來：「好的！」肖恩立刻回覆了：「我在聖荷西，你方便嗎？」

雖然已經大半年過去了，但是繁霜沒有去過太多地方，沒有車是最大的障礙。但她沒有猶豫：「方便的。」「你喝咖啡嗎？」「喝的。」「那好，我們這邊有一家很好的咖啡館，我們可以一起喝一杯咖啡。」

繁霜笑了，幸虧在中國的時候，她就堅持喝咖啡。雖然在她們那個小城，沒有星巴克，但是咖啡館總還是有的。想到家鄉的咖啡館，繁霜臉上有一點變，不知道丈夫在做什麼。

肖恩個子很高，比丈夫還高。繁霜看著肖恩，笑得有一點拘謹。肖恩也有一點不好意思：「香農嗎？」不確定的聲口。繁霜略點了一下頭，「你是肖恩？」肖恩忙點點頭，立刻伸出手做了一個「請」的動作：「坐。」兩個人坐下，肖恩搓搓手，「你喝什麼咖啡？」

繁霜往櫃檯那邊看看，眼睛裡有些茫然：「我不太了解他們都有什麼。」肖恩笑了：「過去看看？」繁霜笑了一下，兩個人走到櫃檯前，頭頂上的咖啡單，每個英文解釋都看得懂，她的嘴角悄悄往上彎了一下：「我就要那個Mocha Tesora吧！」

肖恩臉上掠過一抹淡淡的驚異，但馬上就笑起來：「好的！」兩個人對視了一眼，繁霜臉上微微有一絲紅顏色。（一一）

精華 FAQ

  • 她最擔心的是自己英文不夠好，真的見面後無法順利應對對話；同時也因為住處簡陋、生活條件有限，而對這次會面感到有些害怕。

  • 雖然有恐懼與不安，但她看到自己的出租房與眼前處境，反而讓心意變得堅定，於是直接回覆「好的」，決定勇敢接受這次邀約。

  • 繁霜原本看似對英文環境不熟，卻能看懂咖啡單上的英文說明，並直接點了Mocha Tesora，讓肖恩露出驚訝，也使她顯得更自信。

聖荷西 星巴克

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