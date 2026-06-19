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談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

情深回頭難（八）

李東文
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：昌平返家得知姚若薇長年重病，已切除乳房與子宮。
  • 重點二：兩年前她沉默寡言又消瘦，昌平當時未察覺她的病情。
  • 重點三：後事辦完後，昌平回到舊宅，感受空蕩與疲憊交織。

兩年前昌平回來參加秀妍的婚禮時，見過姚若薇，沒想到再次相見，她已走到了生命的盡頭。秀妍告訴昌平，姚若薇幾年前就開始生病，切了乳房、摘了子宮。開始時是大姐陪著她去看病、住院的，連秀妍都瞞著。

昌平心想，她不讓我和秀妍知道，是怕我們擔憂，還是把我倆當成外人呢？兩年前那次見面，姚若薇依然像過去那樣沉默寡言，塑像一般坐著、站著，對誰都愛理不理的樣子。昌平當時只是覺得她眼神空洞，瘦得離譜，沒往健康上面想。那天昌平本想去酒店住一晚，姚若薇說：自己有家，幹麼去住酒店？笑話！昌平就跟著她回了自己的家。之前他睡覺的客房還是老樣子，床上用品也還是以前的。不過被子和床單明顯是剛剛被洗過，有太陽的味道。

後事辦完，太陽偏西。昌平回到闊別已久的家中，一頭倒在沙發上看天花板。頂燈好久沒擦過，有些灰塵了，牆角處有條壁虎在探頭探腦。沙發還是以前的舊沙發，舊得像從廢品回收站拉回來的。想必姚若薇每天早早去店裡做事，很晚才回家，很久沒坐過這張沙發，也不介意有多殘舊。

隔壁還是樓上在做晚飯，沒完沒了地剁肉餡，感覺不是在做飯，是想把房子砸出個洞來。他去洗臉，讓臉長久埋在熱水中，有點想讓自己在這洗臉盆中淹死。乾脆脫衣服洗澡。衣服脫到一半想起什麼，光著膀子出來，開了掃地機器人讓它幹活。

從洗澡間出來，感覺機器人的聲音十分刺耳，想關又沒關。泡了杯綠茶，去陽台的懶人椅上躺下閉目養神，幾十秒後睡了過去。（八）

精華 FAQ

  • 秀妍告訴昌平，姚若薇幾年前就開始生病，已經做過乳房切除與子宮摘除手術，如今病情惡化，生命也已走到盡頭，讓昌平相當震驚。

  • 她當時依舊沉默寡言，像塑像般坐著站著，對人冷淡；昌平只覺得她眼神空洞、身形瘦得離譜，卻沒把這些異樣聯想到嚴重疾病。

  • 他躺在舊沙發上看著佈滿灰塵的天花板、角落的壁虎與刺耳的機器聲，感到房子空蕩陳舊，連洗臉和洗澡都像在消耗自己的情緒。

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