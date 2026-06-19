圖／薛慧瑩

AI重點 文章重點整理： 重點一： 方芳在歐洲跟團旅行中頻繁脫隊，行動神祕又特立獨行。

方芳在歐洲跟團旅行中頻繁脫隊，行動神祕又特立獨行。 重點二： 她常變換髮型與服裝，並以不同語言通話，身份更顯可疑。

她常變換髮型與服裝，並以不同語言通話，身份更顯可疑。 重點三：阿歡與敘事者偷聽到她談論致命藥物，懷疑她涉入殺人計畫。

黑白格子風衣急步從我身旁掠過，逕直走向小尤，低聲說了句什麼。

「自己去轉轉？」小尤愣了一下，表情有些意外。他確認了一遍，隨即點頭，「行，記得兩小時後回來集合，下午我們要趕去科隆，千萬別遲到。」

遊程剛開始，第一個景點還沒看，她就要脫團行動。這人真夠怪的。

「欸，小尤，」紐約姊妹花中的一個拍了拍導遊的肩，「這姑娘是混血吧？一頭金髮好漂亮。」

「頭髮多半是染的。」另一位團友饒有興致地接茬，「不過那鼻樑確實高，大墨鏡都擋不住。」

「會不會是中德混血？」又有人問。

聽著團友們嘰嘰喳喳，小尤無奈地攤了攤手，「得，你們都是福爾摩斯，只有我不是。不過我知道人家拿的是中國護照 ，名字叫方芳。行了，看風景去吧！」

自由活動時，我和阿歡在商業街閒逛。不知是城市太小還是巧合，我們竟幾次撞見方芳。有時看她走進藥妝店，有時見她從服裝店出來。目光交會時，她也只是禮貌性地微微點頭。

一次在路口碰到，我實在沒忍住好奇，問了一句：「買什麼好東西了？」她並不回答，只是揚了揚手裡的紙袋，便一陣風似地與我們擦肩而過了。

2

接下來的幾天行程，方芳依然保持著那種若即若離的特立獨行。她偶爾也會在幾個必去的大景點跟著隊伍走走停停，但絕大多數時候，一到新的目的地，她就直接開啟「單飛模式」，第一個消失在人群中。不過讓人佩服的是，不管她怎麼撒開了玩，最後總能踩著點回到大巴會合。

她幾乎不和任何人交流，大概也沒時間──她總是戴著耳機，似乎永遠處於通話狀態。最讓人捉摸不透的是她的語言：有時是字正腔圓的普通話，有時卻變成了某種韻律奇特的方言。

更讓人大開眼界的是她的「變裝秀」。前一天還是冷厲的黑白格風衣，配一頭耀眼的金髮，隔天就切換成了極簡的深灰西裝，搭黑色波波頭。敢情她頭上頂的都是假髮！我忍不住暗自嘀咕，難道這位美女其實是個禿頭？

大巴沿著萊茵河逶迤前行，窗外是漫無邊際的蔥蘢綠意。視線掠過河岸，能瞥見山坡上矗立的荒廢古堡，或是一閃而過的尖頂教堂。再往遠看，則是整齊劃一的葡萄園。

然而，再美的風景也抵不過審美疲勞。下車拍照、上車睡覺，在搖晃的節奏中，大家都漸漸變得百無聊賴。

去往盧森堡的路上，我正睡得昏昏沉沉，阿歡突然捏了捏我的鼻子，硬生生把我從夢裡拽了出來。我剛要發作，他卻猛地湊近，用極細的聲音貼在我耳邊說：「別動……你聽，她在說什麼。」

我疑惑地瞧瞧他，心想平日裡大大咧咧的阿歡，什麼時候有了偷聽的習慣？

「那還不容易，換一種起效快的就行了。」後座的方芳壓低了嗓子，語氣相當冷靜，「別用安眠藥，什麼『像睡美人一樣平靜地死過去』，那是瞎扯。真吃多了，她不僅會像喝醉了一樣亂砸亂撞，最後搞不好還會吐得到處都是，被自己的嘔吐物憋死，現場實在太難看了。」

我心裡「咯登」一下，下意識屏住呼吸，和阿歡交換了一個驚恐的眼神。

「你聽我的，換成……」方芳的聲音突然低了下去，最關鍵的幾個字含混在喉嚨裡。我和阿歡死死豎起耳朵，卻怎麼也聽不清。

很快，她的語調又微微揚起：「藥量一加大，她連反抗的力氣都沒有，一站起來直接眼前發黑。接下來呼吸越來越慢，瞳孔縮成針尖大小……這樣處理，乾淨俐落多了。」

阿歡下意識地攥緊了我的手，半個身子僵硬地靠了過來，我清晰地感覺到他胸腔裡那陣凌亂而狂烈的心跳。這個平日總吹噓自己天不怕地不怕的傢伙，此刻算是徹底露了怯。

怎麼辦，要不要立刻報警？正當我手心狂冒冷汗時，大巴突然壓過一個減速帶，車身猛地一顛。阿歡為了穩住重心，腳下本能一用力，鞋尖重重磕在座椅底下的金屬支架上，發出一聲刺耳的「匡噹」。

後座的低語戛然而止。緊接著，身後的椅背被輕輕頂了一下。

「你們倆……沒繫安全帶嗎？」方芳的聲音順著縫隙幽幽飄了過來。

阿歡僵著脖子看我一眼。他這人就是性子急，一聽導遊說「前方快到了」，他就提前按開了安全帶搭扣。

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小尤領著我們往著名的阿道夫大橋走，一邊解說起這座大公國地標的悠久歷史，可我和阿歡連半個字都沒聽進去。

「得找個機會告訴導遊。」阿歡用胳膊肘碰了碰我，小聲地說。

我點點頭，目光越過人群，盯著前方舉旗的小尤。我們在等一個時機。畢竟，「導遊，我們團裡有個密謀殺人犯」這種話，沒法當著大夥兒的面嚷嚷。

「盧森堡大公的官邸到了。」導遊的聲音從接收器裡清晰地傳來，「請大家注意看門前的衛兵，他的步伐──大家快看，衛兵要轉身了！這個動作非常有代表性。」

順著指引，我們看向那座藍色崗亭。（二）