AI重點 文章重點整理： 重點一： 肖恩傳來遲到的解釋，繁霜雖緊張仍先處理教室裡的孩子。

肖恩傳來遲到的解釋，繁霜雖緊張仍先處理教室裡的孩子。 重點二： 繁霜回覆肖恩沒關係，並表現出對孩子工作與日常的理解。

繁霜回覆肖恩沒關係，並表現出對孩子工作與日常的理解。 重點三：安妮察覺繁霜下午特別開心，暗示同事們已注意到她的異樣。

安妮忙不迭地點頭：「不會的！」繁霜又笑了一下，眼底深處卻飛快掠過去一抹戒備。

正不安，肖恩來了信息，倒讓繁霜手心、額頭都冒出了汗。看著那句簡單的解釋，有些發矇：「我最近很忙，沒有聯繫你，對不起！」目光在教室裡飛快轉了一圈，孩子們在玩，安妮忙著料理一個哇哇叫的孩子，不知道發生了什麼。「安妮老師，怎麼了？」繁霜把手機放進口袋，她要先處理孩子的事情。

蹲在孩子身邊的安妮抬起頭，「沒事，就是小朋友為了玩具，你不用管！」繁霜笑了一下，「那就麻煩你了！」安妮揮揮手，低下頭去看著孩子，細聲細氣地開口。

繁霜站起來，走到教室外邊的戶外遊戲區，拿出手機，想了一會兒，開始打字：「沒關係！我平時也挺忙，孩子們總會有意想不到的想法。」

肖恩很快就回了信：「他們一定很可愛！」繁霜聳聳肩，孩子們是很可愛，卻也累人，當然，也會給她意外的驚喜。肖恩似乎對孩子沒有什麼概念，但是看見繁霜的信息，發過來一句：「那你一定很有愛心！」繁霜笑了，仰起臉，頭上是藍瑩瑩的天空，陽光燦爛。

整個下午繁霜都是輕快的，讓安妮和其他同事們有一點吃驚。安妮臉上的笑有一絲神祕，「盛老師是有什麼好事情嗎？這麼高興。」繁霜愣了一下。安妮往一邊看看，「我剛才聽見愛琳老師她們在說你呢。」

「說我什麼？」繁霜有一點緊張。「也沒什麼，就說你很高興，一定是有什麼好事。」繁霜鬆口氣：「哪有！」安妮不再說什麼，走開了。繁霜臉上正了正，跟著安妮，走回自己的教室。（一○）