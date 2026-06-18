AI重點 文章重點整理： 重點一： 昌平坦言與姚若薇早已無愛無恨，只盼她能重新快樂起來。

昌平坦言與姚若薇早已無愛無恨，只盼她能重新快樂起來。 重點二： 秀妍首次得知母親曾多次尋死，震驚於父輩婚姻的沉重真相。

秀妍首次得知母親曾多次尋死，震驚於父輩婚姻的沉重真相。 重點三：多年後姚若薇病危搶救，昌平趕回家中見到她最後一面。

她以傷害自己的方式拒絕我的訴求，一次又一次，被送去醫院搶救……很久之前，我就已經不想再和她一起生活了，但我更不想看到她在我面死去。後來我就洩氣了，沒有了那股勁。正好那時工廠要搬遷，我搬到山裡來以後眼不見為淨，假裝事情得到了解決，將一些感情封閉起來。默默等著，希望情況有所改變，得到一個大家都能接受的結果。

秀妍瞪大了眼睛：「我媽還尋死覓活啊，這麼誇張！為什麼這些沒人跟我講，我一點都不知道！」

昌平說：「你以前還在讀書，是個小孩子。現在是大人了，所以我才告訴你。事情大概就是這樣，我跟你媽媽之間，已經沒有了愛，但也沒有恨。她怎樣想的我不知道，我是真心希望她能重新快樂起來，不要再生活在過去，整天悲悲切切的。」

秀妍頓了頓，決定忘記一小時前在陶瓷廠門外看到的那一幕。

他們吃完飯出來，天已全黑。山上人少車少，安靜得近乎可怕。昌平說：走吧，帶你去投店。秀妍被「投店」這個詞逗樂了，說：平叔，感覺你來到這裡之後，開心了很多。昌平正想說話，周圍突然響起了一大片蟬鳴，鋪天蓋地，像有千軍萬馬殺將過來。

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轉眼昌平到了四十歲。

就在昌平四十歲的那年秋天，秀妍打電話通知他，姚若薇在醫院裡搶救，已下病危通知。昌平大吃一驚，火速趕回家中，剛好趕上見姚若薇最後一面。

昌平來到姚若薇床前，用顫抖的手握住了姚若薇枯枝一樣的手，叫一聲「薇薇姊」。姚若薇的臉上有了表情，似乎是笑意，眼睛睜開，又閉上，「噗」的一聲呼出一口氣，告別了苦澀的人間。（七）