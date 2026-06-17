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繁霜（九）

常湘雲
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丈夫表面關心繁霜，卻提到她離得太遠與簽證問題。
  • 重點二：繁霜一邊工作一邊等待肖恩消息，內心仍牽掛未來去留。
  • 重點三：安妮勸她辦延期留美，繁霜卻透露自己其實已有丈夫。

丈夫忙舉起一隻手，「天地良心，我怎麼會不關心你！你一直都是我心中的紅太陽！就是現在離得太遠了。」

最後一句突然聲音低了下去，宕遠了。，繁霜卻依舊聽得分明，臉上也變了，「我這不是在留心著嘛！看有什麼機會，就給你辦來美國的簽證！」

丈夫眼睛閃了閃，立刻又暗淡下去，「你都不一定能待下去，我的事……」停住不說了，繁霜臉色比剛才更黑了，「怎麼每次給你打電話，都要扯到這個，你就沒有別的話說了嗎？我累了一天，你也好好上班吧！」丈夫沒有說什麼，就掛了電話。

繁霜滑動了一下手中的鼠標，肖恩的臉又閃動起來。

7

那次簡短的問候之後，肖恩一直沒有消息，繁霜也沒有主動發過信息，但是不時拿出手機查看一下。尤其是附近有手機鈴聲響起來，她就會立刻拿出自己的手機。安妮看著她，微微笑起來。「盛老師，想家了吧？人哪，在家的時候不覺得，離開了又想！我現在就盼著兒子的綠卡早點批下來，也不用整天提心吊膽、牽腸掛肚的了！」

繁霜也笑笑，「安妮老師，您這是有盼頭！我呢，還不知道三年之後何去何從呢！喔，連三年都沒有了，還剩下兩年多一點！」

安妮安撫地看著繁霜，「你們不是可以做一個什麼延期嗎？英文叫什麼來的？」繁霜說出來那個單詞：「Extension。」安妮連連點頭，「對、對，就是這個extension。我就聽說好幾個老師之前都辦了這個，最後找到男朋友，留在美國了。」

繁霜看著安妮，「我是有老公的啊！」

安妮臉上呆了一下，還是頭一次聽見繁霜的婚姻狀況。

繁霜笑了一下，有些不安，「不要跟別人說！」（九）

精華 FAQ

  • 兩人主要談到她在美國的去留與簽證安排。丈夫雖口頭表達關心，卻又提到自己離她太遠、事情難辦，讓繁霜覺得他每次都繞回這個話題。

  • 肖恩之後一直沒有消息，讓繁霜變得格外在意手機鈴聲與訊息提醒。她雖未主動聯絡，卻常忍不住查看，顯示她對這段關係仍十分掛心。

  • 安妮建議她辦理延期留美，表示不少老師最後都靠這樣留下來。繁霜聽後卻坦白自己已經結婚，並請安妮不要把這件事告訴別人。

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