四大美女在一班（二一）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 車明瑤畢業後突然結婚，讓同學驚喜又半信半疑。

車明瑤畢業後突然結婚，讓同學驚喜又半信半疑。 重點二： 她同時擔任住院醫、進修博士，還在懷孕期間忙碌不已。

她同時擔任住院醫、進修博士，還在懷孕期間忙碌不已。 重點三：新郎長期在英國法國間往返，因外貌特殊被同學戲稱英法聯軍。

我們實在想不出理由，究竟能有什麼障礙，妨礙了這一樁婚事？

我們幾乎替她絕望了。

但是，車明瑤從來不會讓我們失望。畢業後第一個國慶節，當聽到車明瑤結婚的喜訊，我們都驚著了。驚喜交加但半信半疑，趕緊打電話問她。她笑著說「是」，像以前笑著說「不是」一樣。我們問她新郎是哪裡的，她簡單地告訴我們「『北醫』的」。

等到春節聚會時，車明瑤挺著大肚子來了。她那時一邊在做住院醫，一邊讀著在職博士，一邊還懷上孕了。這最難幹的幾件事，被她在同一時間幹了，我們再一次驚詫她的能量之巨大。

車明瑤結婚，我們沒喝上喜酒，連喜糖都沒吃上，這時大家強烈要求補請。她一臉認罰地笑：「成啊，你們定時間吧，在哪兒都行，我把錢先預備下。」

我們說新郎得來啊，我們要宰新郎。我們的國寶大美女怎麼能讓他這麼悄沒聲地娶走了。

車明瑤說：那你們且等吧，人在英國呢！下個月去法國，不知道什麼時候能回來。

我們一片哀嘆，出國進修訪問，沒個一年半載回不來。看來這喜酒喝不成，只能改喝滿月酒了。

於是要求看新郎的照片。車明瑤掏出錢包拿小照，我們一看瞠目結舌，這……這……這是維吾爾 兄弟，還是哪裡的國際友人？

車明瑤笑道：「剛才不是告訴你們了嗎……」

她丈夫是祖先為英國人的法國人，還是祖先為法國人的英國人，我們到了也沒搞清，但一樣大受刺激。我們的車明瑤就這麼拱手讓給洋人了？國寶就這麼流失了？我們私下裡不無惡意地管車明瑤的丈夫叫「英法聯軍」，當年膽敢燒我圓明園，掠我國寶。現今搖身變為留學生混進北醫，娶我「國寶」車明瑤，是我們不共戴天的「仇人」。（二一）