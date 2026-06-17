情深回頭難（六）
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小電驢把昌平和女人，帶了去離工廠不遠的小飯館。
秀妍瞬間失去了主見。第一反應是打道回府，或者真的開車去海邊玩兩天。糾結片刻，心裡又想，我跑了這麼遠過來，總得見一面呀！喝了兩口水，打電話告訴昌平，自己正在來看他的路上，導航顯示，半小時後到達。昌平說：好呀，聽見你的聲音我好開心！我正準備去吃晚飯，等你到了一起吃。
這裡是工業園區，也是個小鎮，縱橫數排廠房，大都是有污染的工廠，搬來此地是借助周圍連綿不絕的森林的降解能力。
秀妍在車裡玩手機，半小時後啟動車子，去到相隔三百米以外、昌平選定的小飯館與他會面。
幾個家常小菜，味道好極了。昌平說味道好是因為食材的緣故，在城裡，無論如何，也吃不到這種口感的菜。昌平記得秀妍的口味，點的全是她愛吃的菜。菜剛上桌，秀妍的心就開始變暖。姚若薇和她親生父親對她的口味知之甚少，每次帶她出去吃飯，都只點他們自己喜歡吃的。沒有哪次，在點菜之前徵求過她的意見。只要昌平在，她就在不知不覺中變成了世界中心。
她隔著桌子望向昌平，像個慈祥的長輩那樣打量昌平。比起去年，昌平胖了一點、臉色紅潤了一些，頭髮剪成了更有活力的短碎，猛一看，還以為他是個二十七、八的年輕小夥，而不是接近四十歲的中年男人。
秀妍問：「做為女兒，我真不該問那樣的話，但我實在是沒法理解。」
昌平知道她要問什麼，笑笑說：我當然是想和你媽離婚的，但她說什麼也不肯離。我跟她吵架、鬧情緒，後來請律師出馬，都解決不了。（六）
她在途中突然失去主見，先想到直接回家，或乾脆開車去海邊散心兩天，因為面對這次見面，她內心其實十分猶豫不安。 因為昌平不但記得她喜歡吃什麼，還特地點了她愛吃的家常菜，與過去只顧自己口味的人相比，這份細心讓她感到被珍惜。 昌平坦言自己早就想和秀妍母親離婚，但對方始終不肯答應，之後即使他們爭吵、鬧情緒，甚至找律師介入，也一直無法真正解決。
精華 FAQ
她在途中突然失去主見，先想到直接回家，或乾脆開車去海邊散心兩天，因為面對這次見面，她內心其實十分猶豫不安。
因為昌平不但記得她喜歡吃什麼，還特地點了她愛吃的家常菜，與過去只顧自己口味的人相比，這份細心讓她感到被珍惜。
昌平坦言自己早就想和秀妍母親離婚，但對方始終不肯答應，之後即使他們爭吵、鬧情緒，甚至找律師介入，也一直無法真正解決。
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