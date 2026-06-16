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繁霜（八）

常湘雲
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文章重點整理：

  • 重點一：繁霜在幼兒園深受孩子喜愛，主管也對她十分肯定。
  • 重點二：她下班後一直等不到肖恩訊息，心中因此起了疑慮。
  • 重點三：回家後她看見丈夫仍忙碌，便故意撒嬌抱怨對方不關心自己。

繁霜又望向門口，沒有人，雖然孩子們的笑叫聲不絕於耳。她低下頭剛要打字，安妮出現在休息區門外，「盛老師，孩子們吃完點心了。」繁霜忙把手機放回口袋裡，「好的，就來！」

回到教室，孩子們立刻圍上來，七嘴八舌的。她的臉上始終帶著微笑，耐心地顧著每一個孩子。才半年時間，繁霜已經是孩子們最喜歡的老師之一，這讓幼兒園主管很高興，「香農，能夠有你，我們真的很幸運！你看，孩子們多喜歡你！」

主管是在美國長大的華人，能夠說流利的中文，卻一直稱呼繁霜的英文名字。繁霜笑著：「我也好幸運！能夠有這麼好的團隊！」

一直到下班，手機都靜悄悄的。肖恩沒有再發過來片言隻句，倒讓繁霜心裡起疑，不斷拿了手機出來看，有些恍惚。好幾次孩子一邊喊著：「香農老師，我畫完了！」一邊拿著畫紙過來給繁霜看，繁霜忙接過孩子的畫，「哎呀！畫得真好！去找安妮老師要一個獎品！」孩子樂滋滋地走開了。繁霜臉上微微有一點緊張，不時抬頭看一眼教室牆上掛的時鐘。

回到家，邊吃晚飯，邊打開電腦，相片上的肖恩一臉忠厚相，甚至接近木訥，倒讓繁霜想到了丈夫。丈夫？她的眉間動了動，立刻拿出手機，丈夫也沒有任何動靜。她歪著頭想想，按了微信的視頻通話。

丈夫的臉很快就出現了，「繁霜，你下班了？」繁霜笑著，「都已經吃完晚飯了！」丈夫有些吃驚，「你今天吃得早？」繁霜撇一下嘴，「你就是不關心我！到現在都不知道我的時間！」

丈夫搔搔頭，有些不好意思，「我也是忙！」隔著手機屏幕，繁霜給丈夫送過去一個白眼：「你就是不關心我！」（八）

精華 FAQ

  • 她帶著耐心與笑容照顧每個孩子，半年內便成為孩子們最喜歡的老師之一，連主管也稱讚她加入團隊很幸運。

  • 因為肖恩原本有聯絡她，卻在之後沒有再傳訊息，讓她心裡越想越不安，因此不停查看手機，懷疑是否有事發生。

  • 她一邊吃晚飯一邊打電話給丈夫，故意抱怨對方不了解自己的時間，也不夠關心自己，顯示兩人之間仍帶著些許撒嬌式摩擦。

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