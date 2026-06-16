能解決所有問題的藥（中）

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AI重點 文章重點整理： 重點一： 真人臨終點破真假之別，真不依附形式而自存。

真人臨終點破真假之別，真不依附形式而自存。 重點二： 天天厭棄出生與日常，卻在死亡邊緣看見人生轉瞬即逝。

天天厭棄出生與日常，卻在死亡邊緣看見人生轉瞬即逝。 重點三：奧斯卡與不識字者皆以反常言行，揭示世界與感知的顛倒。

5 真人假人

一位「真人」知道他走的時間快到了，看著幾個徒弟守在身邊，緩緩地說：「『真人』沒了，剩下的是『真』。你們沒有『人』教，也有『真』來教。不要怕沒師父。」

「假人呢？」徒弟問。徒弟有點著急，怕師父走了，沒人回答他的問題。

「假的東西是偽冒的，偽冒附著在『人』身上胡來一番。『人』這個工具沒有了，它只能跟著消失。」

徒弟還是很害怕，並且發現自己在發抖。

「『真』不需要依附任何物質存在，只有『假』才需要，正因為它假。『需要』和『依附』本身就是一種假。『真』沒有『相』，所有的相都是假的。」

師父說完走了，徒弟還聽到他的話反反覆覆在迴盪。直到他聽不見，也不發抖，才逐漸明瞭。

6 天天

「天天」是個人名。

天天不想出生。

他聽到醫生說「要是不行就剖腹，大人、小孩只能留一個」，還有點興奮，覺得有機會溜走。

但是天天沒有及時做決定，猶豫了一下，已經太遲了。

天天的媽媽順利生產，天天掉進了人間。

天天不想天天醒來。天天不想上學。天天不想上班。天天不想出門。天天不想回家。天天不想說話。天天不想沉默。

天天想著各種的「不想」，一天一天拖了下去。

有一天，天天聽到有人說：「可以抬走了。」天天又興奮了一下，還沒興奮完，就看到火焰、煙霧，飛快地來又走了。

天天發現，他其實沒有掉進人間，只是人間一晃而過。

7 奧斯卡

絨毛怪獸奧斯卡住在一個垃圾桶裡。

這個垃圾桶是老式的鋁製圓筒形垃圾桶，上面有個圓餅狀的蓋子可以掀開。

奧斯卡不喜歡被打擾，白天經常在睡覺。要是有人不小心碰到他的桶子，他會大聲喊「走開」，還有點回音。

認識奧斯卡的街坊鄰居都知道，哪個桶子是奧斯卡的，不會沒事打擾他。

奧斯卡的家不難認，因為這樣的桶子已經很少了。

他家裡其實很乾淨。不過說整齊比較恰當，因為大家對乾淨的概念可能跟奧斯卡不太一樣。

奧斯卡住的小鎮變成了旅遊區的一部分，有些外地人開始謠傳，說那個「路邊的骨董」裡面住了一個很厲害的算命師，但是很難見到。去敲他門，只會聽到「走開」。

後來，敲門的遊客聽到的只是一陣沉默，更加覺得裡面住的肯定是個高人。

這個小鎮變成的旅遊景點，過了很久沒落了。有人把奧斯卡的垃圾桶抱走，蓋了一個神殿給大家祭拜。

大家拜啊拜，突然垃圾桶裡傳來一聲巨大的「走開」。

大家還覺得是顯靈了，更多人來拜。

8 不夜城

車子駛過沙漠小鎮裡一條安靜的街道，司機問我：「聽大家說，紐約是個不夜城，是這樣的嗎？」

「是啊，總是有事可做。」我回答。「什麼時候都能找到開門的地方，總是有事可做。」

我沒說：難道不是哪裡都這樣嗎？我們做事並非因為有事可做，而是因為我們想做點什麼，所以覺得有事可做。

「這裡晚上十點以後，就什麼都沒有了。」司機繼續說道：「所有地方都關門了。」

顯然不是什麼都沒有，因為我正要去參加一個舞友的聚會。

也許一年一度的活動不算是日常活動。但什麼是日常活動呢？

「晚上安安靜靜的也很好啊！」我對司機說。

我沒說：只要我們願意，心沒有關門的時候。

萬物永不沉睡。萬物都是敞開的。

我們入睡是為了做夢，夢見一種睡眠與清醒皆有可能的生活。

然而，黑暗並不存在。

「世界」是人在光明與自身之間堆起來的黑暗。世界上所有的城鎮，都會在閃耀奪目之後化作塵埃。

光明卻是無所不在的。

我們到了目的地。司機笑笑說：「祝你愉快！」

不遠處，一棟矮房燈火通明，光線從門窗滲透出來，輕輕落在我們身上。

但是當這裡再也沒有人、沒有房子、沒有城鎮，我們也還是亮的。

9 問答

有個不識字的人在街上走著，遇到一個遊客問他路，還給了張地圖。他說看不懂，但可以指路。

不識字的人一邊指路，一邊把遊客帶到一個城堡。

遊客謝完他才發現，這不是他剛剛打聽的地方，卻是一個他更想去的地方。

有一天，某個乘客在車上看著書，遇到了這個不識字的人坐在身邊，突然問他：「你喜歡看書嗎？」

不識字的人說：「喜不喜歡，都看著呢！」

「怎麼說？」

「書不在手上，也不在眼前。」

乘客正想再問一個問題，突然不自覺地闔上剛剛在讀的書，陷入了沉默。

下雨的午後，街角賣傘人站在棚下，看著雨越下越急。

不識字的人站在他旁邊，沒有傘也不躲雨。

賣傘人忍不住問他：「你不怕淋濕嗎？」

「我就是在雨裡而已，不覺得濕。」（中）