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繁霜（七）

常湘雲
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁霜在課堂上生動講故事，帶動孩子們積極回答與複述。
  • 重點二：她以鼓勵方式引導孩子完成分享，接著安排洗手準備點心時間。
  • 重點三：休息時她收到英文訊息，與肖恩展開生澀卻正式的初次對話。

繁霜非常會講故事，不拿書的一隻手在半空著揮舞著，眼睛、眉毛配合著手，一會兒看著手中的書本、一會兒看向孩子們：「你們說，老師講了一個什麼故事呀？」

孩子們紛紛舉起手，繁霜點了一個男孩子，孩子大聲說著自己的理解。雖然有一點辭不達意，繁霜卻笑著，並不時給孩子一個鼓勵的大拇指。孩子說完了，繁霜又讓另外一個女生複述了故事，然後開口了：「老師好開心喔！大家都說得這麼好！只是呢……」

她的目光在孩子臉上轉過去，「聽完故事，我們接下來要做什麼呢？」孩子們爭先恐後地叫起來：「snack time!」繁霜豎起大拇指：「非常好！現在排隊，洗手！」說著，看向走過來的助教：「安妮，交給你了！」

繁霜走到休息區，拿出手機，是一條英文信息，很簡單的一句：「你好，我是肖恩，你是香農嗎？」「香農」是繁霜給自己選的英文名字，沒什麼特別的意思，只因為「霜」和「香農」的發音有一點相似。

繁霜看著那條信息，突然想起什麼，警覺地往休息區門口看了一眼，沒有人在那裡。收回目光看著手機沉吟著，終於，抿了一下嘴唇，手指頭飛舞著：「我是香農！你好，肖恩！很高興收到你的信息！」雖然是很簡單的英文，繁霜的臉上卻有一點緊張。打完之後，嘴唇動著，沒有發出任何聲音，確定無誤，再抿了一下嘴，在發送鍵上按了下去。

肖恩很快就回覆了，依舊很簡單：「我也很高興，因為你回覆了我！」繁霜笑了，這天聊得如此乾巴巴，要怎麼繼續呢？正猶豫著，肖恩發來了第三條信息：「我是一個軟件工程師，在一家互聯網公司工作。你呢？我看你的資料，你是老師？」（七）

精華 FAQ

  • 她先用生動的表情和手勢講故事，再請孩子們回答故事內容，還讓不同孩子複述，並以大拇指和笑容鼓勵他們表達。

  • 孩子們聽完故事後，紛紛喊出 snack time，繁霜立即稱讚他們並要求排隊洗手，接著把後續管理交給助教安妮處理。

  • 她收到肖恩問候後先警覺觀察四周，才用英文小心回覆；肖恩則自我介紹為軟體工程師，並詢問她是否是老師，對話簡短而拘謹。

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