繁霜一一仔細看了，始終沒有摁那個「confirmed」鍵。房間裡靜悄悄的，室友不在。好一陣子了，一到周末，室友就會消失，等到星期一才回來，臉上是神祕的歡快。

繁霜撇撇嘴，目光飄向床頭擺放著自己和丈夫的合影，那還是他們談戀愛時，一起去泰山旅遊時照的。丈夫個子很高，襯得她小鳥依人。略微有些瘦長的圓臉，是永遠顯年輕的娃娃臉，笑起來兩個小小的梨窩。嘴唇不薄，天然的紅色，潤澤得像一粒櫻桃。

看著相片裡的自己，繁霜突然抬起手在胸口處拍了兩下，又看向電腦。網站頁面上的自己是一個笑得燦爛又溫婉的中國女子，她卻怔了一下，似乎看見了一個自己不認識的人似的。

繁霜看著自己的相片，信箱裡的幾條私信安靜地躺在那裡。她的眉尖動了一下，隨意點擊了一個，一張胖圓的男人臉跳了出來。她嚇了一跳，忙關了那個頁面，點擊了第二個。這一次不是胖圓臉，是一張瘦長的臉，濃密的絡腮鬍子讓她蹙了一下眉。第三張臉倒是白淨，但是眉眼之間有一點冷冰冰的感覺，繁霜的眼睛瞇縫了一下，齜了一下牙，毫不猶豫地點了「ignore」。

幾張照片看過去，繁霜有些意興闌珊，正要關電腦，卻又停住了。鼠標往下滑了幾下，然後停在一條信息上，閉了一下眼睛，然後睜開眼睛，看著那條求加關注的信息，手指頭在鼠標點了下去。

6

肖恩發來第一條信息的時候，繁霜正在給孩子們上課。幼兒園大班的孩子上課，也不過是孩子們坐在地板上，她坐在一把椅子上，拿著一本故事書，一頁頁念著講過去。（六）