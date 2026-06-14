四大美女在一班（一八）

小男生不行，比她大的呢？男生不比女生，三十歲以上再來讀書的，差不多都長成大叔了。怎麼能讓仙女嫁給大叔，讓鮮花插在牛糞上！我們不能答應！

系裡有好管閒事的後勤大媽熱心地給車明瑤介紹男朋友。後來，同學的同學、朋友的朋友、熟人的熟人，不少人給她做過媒，對方有國企幹部、公務員、「海龜」、大學老師……每一次車明瑤都打扮得漂漂亮亮，衣著光鮮、滿懷希望地去相親。這是車明瑤留給我們的另一個不解之謎，她怎麼會有那麼多漂亮的衣服？逢年過節、院系活動，她每每穿得讓人眼睛一亮。即便她以前工作時有積蓄，可以自由更新換代，可學生宿舍那麼小，哪有地方放啊？總不能穿一次就扔吧。

還是黃綺麗透露，車明瑤有好些真空儲物袋，換季衣服都洗淨疊好裝進袋，用一只小氣筒抽真空收納。真空袋變成平整、乾癟的長方形，被她一個疊一個放在床下幾個旅行包裡，不占多少空間。要用的時候拿出來，衣服、裙子、紗巾按需搭配，可以有無數種組合。

車明瑤對愛情的信心就像她對衣著的信心，一次次的相親失敗都未曾摧毀過她的信念，下一次還是不驕不躁、百折不撓地投入其中。似乎有幾次相親顯露出可以發展的苗頭，但過了一段時間，對方不是嫌棄她學歷太高，就是嫌棄她年齡太大，看似能水到渠成的姻緣，終究還是敗在這些世俗標準之下。這些挫折從未在車明瑤心頭留下陰影，至少我們沒看出來。或許她經歷過更沉重、更坎坷的挫折，早已煉得堅不可摧？（一八）