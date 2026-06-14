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後來有個周末，同事陪外地來的客戶觀光 本城景點，妻子在家用枕頭悶死了兩個午睡中的孩子，一個十二歲、一個十歲。

昌平整天憂心忡忡，焦慮到沒法睡覺，鼓起勇氣去店裡向大姐尋求幫助。大姐搖頭苦笑著說，只能靠她走出來，勸昌平多給姚若薇一點時間。大姐的意思是說，姚若薇表面看上去嬌滴滴的，其實內裡十分爭強好勝。她從來都是認真做事、認真生活，但一直遇人不淑，遭受過太多挫折失敗。遇見昌平，以為找到了終生的幸福，歡天喜地結婚，準備生孩子，想不到身體出了問題……失去那個孩子，對她來說就是失去了一切，生活中再也感覺不到美好。

昌平說：可我已經跟她講清楚了啊，我不介意她還生不生孩子，我們有秀妍一個就夠了。大姐說：你這個傻子，你不介意，她介意！結婚之前，姚若薇之所以拉著大姐開店做生意，是想多賺點錢。因為她想跟昌平生三個孩子，要養活這麼多孩子，需要很多錢……昌平被大姐說得眼眶泛紅，半天緩不過勁來。

大姐說：昌平，我知道你辛苦，若薇她也辛苦……再給大家一點時間吧，你堅強一點、耐心一點。

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轉眼間，秀妍長成了大姑娘……秀妍的成年禮是昌平一個人出席的，好像秀妍真的是他的親生女兒一般。秀妍小時候，姚若薇是甩手媽媽，現在也還是。

接下來，秀妍要去外地讀大學了。

姚若薇說要守店，分不開身。昌平要了年假，坐高鐵送秀妍去南京上學。路上秀妍說：平叔，有個問題我憋在心裡好幾年，一直沒有勇氣問你。昌平說：你問吧，雖然我已經猜到你想要問什麼了。

秀妍說她單獨跟母親在一起時，有種要窒息的感覺。她無法理解，昌平是怎樣說服自己，繼續跟她共同生活在同一屋簷下的。昌平以為，秀妍直接問他幹麼不離婚，沒想到一個十八歲的孩子能說出這樣的話，想了想說：你媽媽以前不是這樣的，每當我心裡難過就回憶以前，她臉上有光的時候。秀妍又說：你才三十歲，難道甘心這樣過完下半輩子嗎？我都替你憋屈！昌平說：再給你媽媽一點時間，或者她就能變回以前的樣子了也說不定。

四、五年來，昌平默默忍受著姚若薇的臭脾氣，並且替她照顧秀妍。現如今，秀妍去了外地讀書，夫妻兩個變成了空巢老人，中間再也沒有緩衝帶，關係可能會變得更加僵硬、古怪。

他原本想一次把七天年假都休了，送了秀妍到南京以後，順便回一趟老家，好歹能省一半路費，但領導只批了他三天假。科室有位女同事休產假，一位得了闌尾炎正在住院，人手嚴重不足。不回老家就不回去吧，免得父母見到他又暗自神傷。結婚五年，姚若薇只去過昌平老家一次，就在他們結婚的第一個月，之後拒絕再去。她抱怨公公、婆婆待她冷漠如陌生人，見還不如不見。

這五年中，昌平每年回去一趟。父母每一年都比上一年更老一些、更瘦一些，昌平心中的愧疚也變得更多一些。他不知道這樣的悔恨與糾結何時才能到頭。然後他安慰自己，真的沒有辦法啊，世事兩難全。

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從南京回來的那天晚上，昌平幾年來第一次單獨與妻子在家，感覺興奮，求歡，未料姚若薇給了他一個冰冷的後背……昌平熱臉貼在冷屁股上，他弄不明白，為何姚若薇會變成一個他完全不認識的人。

第二天，昌平下班回家，發現自己的枕頭和衣服被放進了客臥。姚若薇沒有事先徵求他意見，單方面決定與他分房而睡。

望著客房小床上孤單的枕頭、幾件舊舊的衣服，昌平五味雜陳，心裡想，我還要做到什麼程度，才能重新喚醒她的愛？這麼追問過後索然無味，忽然想起那位幹銷售的舊同事，心中頓了一下，心想：分房也不完全是壞事，起碼不用擔心她半夜用枕頭捂死了我。這麼想著，感覺家中潛伏著一種莫名的危險，起來輕輕鎖上房門才睡。

昌平想離婚，但姚若薇不肯離，說自己已經離過一次，再離會讓人說三道四。昌平看著妻子那張既熟悉又陌生的臉，內心充滿了委屈和憤怒，請律師幫忙辦理離婚，也是失敗告終。連老練的律師都被姚若薇拖進溝裡，束手無策。不知姚若薇是怎樣想的，不跟昌平好好過生活，卻又不放他離開。

昌平三十冒頭，精力充沛，正是怎樣折騰都不累的年齡。為了減輕內心的躁動，他養花、養魚，以分散精力。開始時養得挺好，有次出差十天，回來後花半死不活，魚全軍覆沒。魚缸的過濾管脫落，水都發黑、發臭。出差前他明明叮囑過姚若薇，幫忙照應一下。姚若薇說：噢，忘記了，我每天早出晚歸的，只顧著在店裡做事。昌平沒有發脾氣，默默收拾殘局。

過後昌平懷疑，是姚若薇故意拔掉了過濾的水管，讓魚死去。他剛開始養魚時，姚若薇表示過反對，昌平當時心情不大好，說：又不用你打理，你管我呢？

養了那麼久的魚沒了，對昌平來說是個很大的打擊。倒不是那些魚有多貴，是感覺有隻無形的手，正在一點一點扼殺他人生中那些美好的東西。（三）