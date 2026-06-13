我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

NBA／14年心結解開 安東尼澄清「對立」傳聞：從沒忌妒過林書豪

繁霜（五）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

繁霜眼睛裡閃過去一抹羨慕，立刻又變得迷濛起來：，「海莉老師那裡的老師們年紀都不小，難道也……」頓住了。

「喔，她們和我們不一樣！幼兒園多累啊！有身分的人才不願意來幼兒園當老師呢！海莉老師她們全都有身分的，不是公民，就是綠卡，沒有身分去不到她們那邊！」同事臉上也有些羨慕，以及微微的不快和一絲無奈，「在美國，就一個身分，卡死了多少人！可是，還能怎樣呢？熬著唄！」繁霜笑笑，沒有說話。

回到家，繁霜正要給丈夫打電話，房東卻敲了門：「盛小姐，你們的衛生間堵了，今天修理工人要過來，請你們配合一下。」

繁霜一臉錯愕，「房子有問題，不是你來處理嗎？這是我們當初說好的呀！」

房東臉上沒有表情，「我這不是在處理嗎？我只是告訴你一聲，等工人來的時候，你們配合一下。」

繁霜臉上微微紅了一下，沒有再說什麼，只點點頭，看了一眼室友。室友聳聳肩，沒有說話。房東看了她們兩個一眼，轉身走開了。繁霜坐在床上，不想給丈夫打電話了。

丈夫得知繁霜有事不能通話，只發了「知道了」三個字，沒有再說什麼。繁霜愈發臉色陰沉，打開電腦，婚戀網站，每天都有新的相片。看著那些膚色、年齡各異的男人的臉，繁霜咬咬嘴唇，終於，手指頭動了一下，「get started」亮了一下。一步步填好了那些頁面，繁霜本來繃得緊緊的臉上，也漸漸鬆弛起來。等到看見「帳號申請完成」跳出來，她笑了，又笑得有一點擔心。畢竟，還要後台批准，才算最終申請成功。

很快，繁霜收到好幾條私信，都是請求加關注的。（五）

綠卡

上一則

英國普普藝術大師霍克尼辭世 享壽88歲

延伸閱讀

一刻，鏡花（四）

一刻，鏡花（四）
一刻，鏡花（一）

一刻，鏡花（一）
一刻，鏡花（三）

一刻，鏡花（三）
相聚在冬天來臨之前（三）

相聚在冬天來臨之前（三）

熱門新聞

老來何處安身

2026-06-08 02:00
「國立台灣博物館南門園區」內的樟樹。

樟風細語

2026-06-07 02:00

一封遲來的家書

2026-06-08 02:00

更新我的台北地圖

2026-06-07 02:00

皇后區的精神病院

2026-06-06 02:00

婚姻顧問的建議

2026-06-09 02:00

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡