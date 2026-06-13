繁霜眼睛裡閃過去一抹羨慕，立刻又變得迷濛起來：，「海莉老師那裡的老師們年紀都不小，難道也……」頓住了。

「喔，她們和我們不一樣！幼兒園多累啊！有身分的人才不願意來幼兒園當老師呢！海莉老師她們全都有身分的，不是公民，就是綠卡 ，沒有身分去不到她們那邊！」同事臉上也有些羨慕，以及微微的不快和一絲無奈，「在美國，就一個身分，卡死了多少人！可是，還能怎樣呢？熬著唄！」繁霜笑笑，沒有說話。

回到家，繁霜正要給丈夫打電話，房東卻敲了門：「盛小姐，你們的衛生間堵了，今天修理工人要過來，請你們配合一下。」

繁霜一臉錯愕，「房子有問題，不是你來處理嗎？這是我們當初說好的呀！」

房東臉上沒有表情，「我這不是在處理嗎？我只是告訴你一聲，等工人來的時候，你們配合一下。」

繁霜臉上微微紅了一下，沒有再說什麼，只點點頭，看了一眼室友。室友聳聳肩，沒有說話。房東看了她們兩個一眼，轉身走開了。繁霜坐在床上，不想給丈夫打電話了。

丈夫得知繁霜有事不能通話，只發了「知道了」三個字，沒有再說什麼。繁霜愈發臉色陰沉，打開電腦，婚戀網站，每天都有新的相片。看著那些膚色、年齡各異的男人的臉，繁霜咬咬嘴唇，終於，手指頭動了一下，「get started」亮了一下。一步步填好了那些頁面，繁霜本來繃得緊緊的臉上，也漸漸鬆弛起來。等到看見「帳號申請完成」跳出來，她笑了，又笑得有一點擔心。畢竟，還要後台批准，才算最終申請成功。

很快，繁霜收到好幾條私信，都是請求加關注的。（五）