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四大美女在一班（一七）

張幸
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「大長腿」要請車明瑤吃飯答謝，不巧那天他常去的燒烤店沒開門，就去了旁邊的日料店。「大長腿」大概沒經驗，點了兩盤刺身，一小團米飯上一塊生魚片，清淡寡味帶點腥氣，沒多少吃頭還不頂飽。最後是車明瑤點了天婦羅和烏冬麵，才讓「大長腿」吃滿意了。

結帳時，「大長腿」看到帳單說了一句：「我擦，什麼鬼，這麼貴！」車明瑤按住他自己付了帳。「大長腿」過意不去，拿出現金給車明瑤，她沒收。

「大長腿」眉清目秀，功課優異，人品端正，家境殷實。車明瑤進校時，他已是研三了，論起來還是車明瑤的學長。都說「女大三，賽金磚」，車明瑤跟他算是賽過兩塊金磚，然而據傳「大長腿」家裡不同意。就算他家裡沒意見，他本人前途遠大，畢業了不是留洋，就是去更好的學校讀博，短期內不會考慮結婚成家這種事，未來充滿了不確定性──這是我們全體男生做為車明瑤娘家人的一致看法。「大長腿」怎麼想的不得而知，反正隨著「大長腿」碩士畢業從學校消失，這一段感情無疾而終。

「大長腿」的事車明瑤從來沒主動跟人說過，都是我們根據黃綺麗眼觀六路、耳聽八方的信息，外加季風東野圭吾式的推理，一點點拼湊出來的，是我們全班集體操心的主要事件之一。

從這件事上看，車明瑤平實的作風下，其實心氣也很高。她應該是從小就屬於人尖尖，一直都「做最好、求最好」那麼長大的。她老大不小來北京讀書，也是不甘平庸，奔著更好的方向來的。（一七）

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