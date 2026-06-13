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老倆口合計又合計，加大馬力，想要拆散這對被世人暗中竊笑的鴛鴦。姚若薇面對老人的刁難半點不生氣，淡定地給他們安排吃的、喝的、住的，還讓弟弟開車帶他們去各個景點觀光、品嘗順德美食。後來昌平被父母糾纏得煩躁了，單獨拉父親到旁邊跟他說，自己啥都可以放棄，但求每天晚上能抱著姚若薇睡覺。父親瞠目結舌，恨不得一刀砍死姚若薇，以拯救失去理智的兒子。

後來昌平母親想起很久以前的一件事，一下子樂觀起來，對姚若薇投去了鄙視的目光。昌平八歲時，母親拿他的生辰八字去隔壁村請高人算命，高人說昌平命中有四個子女──按照當時的政策，昌平與姚若薇婚後最多只能再生一個孩子，加上姚若薇前一段婚姻中的女兒秀妍，勉強算兩個，不可能是四個──母親由此推斷，姚若薇不是昌平的正緣，她早晚要換兒媳婦。

在父母又委屈、又激憤的反對聲中，一場鋪張的婚禮讓昌平與姚若薇結成了人盡皆知的合法夫妻。

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婚姻令昌平感覺幸福，可惜幸福只維持了五個月。

在他們結婚的第五個月，宮外孕差點奪去了姚若薇的性命。更令姚若薇無法接受的是，醫生斷言她以後再也沒有懷孕的可能。

人生遭遇大災，姚若薇氣憤難平，怨天怨地怨丈夫、怨自己悲苦的命運，一天到晚摔摔打打，對誰都惡言惡語。

昌平心裡委屈得無處言說。他望著臉色蒼白、滿臉憤怒的妻子，表現出與年齡不符的成熟，柔聲說：我倆在一起幸福就好，你已經有了一個女兒，我們還有沒有孩子不要緊，我會把秀妍當成是自己的女兒。昌平又努力練習廚藝技能，變著花樣做菜燉湯給妻子滋補身體。

恰恰這時，姚若薇父親中風，母親為了照顧父親心力交瘁，再也無力幫姚若薇照顧女兒。秀妍回到自己家中，與姚若薇和只見過三次的昌平一起生活。

姚若薇以前不願意照顧女兒，現在同樣不願意，可她無法不讓女兒回家，。十年前的離婚協議上，白紙黑字寫得清楚明白，她與昌平現在住著的房子是當年夫妻共同財產，要在女兒成年後轉到她名下。女兒成年前跟著誰生活，誰就享有使用權。

昌平：秀妍是你的親女兒，是你十月懷胎生下來的，為什麼我覺得你恨她呢？姚若薇說說自己當年年幼無知，被前夫誘騙，正想分手卻懷了孕，只好結婚。以為他成為丈夫、成為父親以後，會變得成熟有擔當，沒想到依舊如故。

昌平說：你前夫傷害了你，但他對你的傷害跟女兒一點關係也沒有。你不要把對他的恨，轉嫁給女兒吧？姚若薇說：如果不是因為她，我能過上更好的生活。

可怕的宮外孕令姚若薇性格大變，看誰都不順眼，包括新婚不足一年的丈夫昌平，以及親生女兒秀妍。她每天睡到自然醒，花很長時間，用厚厚的粉底掩飾臉上的憔悴，慢慢搭配衣服、慢慢吃完昌平準備好的早餐，出門去店裡做事。她的兩頓正餐都在店裡和大姐一起吃，大姐操持飯餐，她飯來張口即可。大姐像小媽媽一樣照顧著她。昌平每日接送秀妍上學、放學，去學校開家長會、送她去補習班……身為年輕的繼父，昌平盡心盡力照顧、安撫著正值青春期，時常憤怒的叛逆少女秀妍。好多人都以為昌平是秀妍的大哥，而不是繼父。

相對於自己家，姚若薇更喜歡待在服裝店。本來她跟大姐輪換著守店，自從女兒搬回家以後，她每天都去店裡，還特意買了張懶人椅，輪到大姐守店，她就躺在椅上享受慵懶人生。夜裡收店回到家中，直接進到主臥，關門洗澡，髒衣服往草框裡一扔，換上睡衣直接睡覺。家務事一點也不幹，假裝自己還是個幼稚園的小朋友。

一個下雨的周末夜晚，昌平從補習班接了高一的秀妍回家，秀妍說：「平叔，為什麼我覺得，你才是我的親爸，我媽是後媽。」

昌平說：「你媽肯定是你的親媽。如果你願意，把我當親爸也行。」

秀妍又說：「我媽可能快要瘋了。她覺得你欠著她很多，我就不用說了，欠她的十輩子也還不完。她認為全世界都欠著她的呢。」

秀妍的話提醒了昌平，姚若薇外表看上去跟以前沒啥區別，內裡有些東西壞掉了，問題大得很。單憑自己，沒法將她拉出泥潭，建議她向外求助，看看心理醫生啥的。未料話才說了幾句，姚若薇臉色大變，翻出一個鄙視的白眼，甩門而去。昌平愣在原地，半天緩不過神來。姚若薇把昌平的關懷當成惡意攻擊，用堅硬的鋼板將自己包裹起來，誰都不許靠近。

姚若薇不僅拒絕昌平的一切好意關懷，也拒絕生活中出現的，任何人善意的援助。固執地堅守著自己的悲傷，日復一日、年復一年，以行屍走肉的方式，繼續在這個世界上呼吸。

昌平明白妻子得了抑鬱症，程度還很嚴重，憂心忡忡，生怕她哪天失控，鬧出無法挽回的事端。他有個幹銷售的同事，業務能力很強，掙了不少錢，住一間漂亮的大房子。妻子得了抑鬱症，但她假裝什麼事都沒有，班沒法上，每日悶葫蘆似地把自己關在房間裡不出來，也不肯看心理醫生。（二）