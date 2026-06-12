「那還用說？晚上三點欸！」繁霜閉了一下眼睛，似乎很睏。

「那算了，你先睡，等你白天的時候再說。」

繁霜拂蒼蠅似的，拂了一把掉下來的頭髮：，「你有什麼事嗎？」

「也沒什麼事，就是今天碰上你原來的一個同事，問起你，我就說給你說一聲。」

「誰呀？」

「小甄。」

繁霜睜了一下眼睛，「她說什麼了？」

「也沒說什麼特別的，就問你在美國怎麼樣。」

「你跟她怎麼說的？」

「只說你都挺好的，別的，我什麼都沒跟她說。」

繁霜笑了一下，「你成熟了！」

丈夫臉上卻有些不高興了，「你看你這話說的！」

「你要是沒什麼事，我要先睡了！」

丈夫眼睛裡明顯不開心，依舊點點頭，「那你睡吧！」

繁霜臉上繃緊了，放下手機，坐回到電腦前。

5

連著好幾個周末，繁霜都很忙。同事之間有年齡相當，又都是從中國來的，就會聚一下，還彼此交流信息。畢竟，在美國留下來紮根，是每一個人的理想。

「按照我們現在這個身分，想要留下來根本不可能，還有身分到期回國服務兩年，才能再申請其他身分的限制。」

繁霜在出國之前，仲介已經告訴過她，但是聽她到美國幾年的同事說起來，還是睜圓了眼睛，「不是說可以wave嗎？」

同事看著繁霜，「是可以，但是挺麻煩的。最好的途徑就是趕緊找一個男朋友！能結婚的那種。」

繁霜笑了一下，有些尷尬。同事卻好像沒看見繁霜臉上那個不太自然的笑容，自顧自說著：「你沒來之前，學校有好幾個像咱們這樣的老師，很快就找到男朋友了，聽說已經有拿到綠卡的了！婚姻綠卡，簡稱婚綠。」（四）