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李進在床邊坐下來：「看什麼呢？看得這麼入神。」

謝玲玉收了收心神，把書翻過來給他看了一眼：「《挪威的森林》。」

李進接過書翻了翻，看見一段描寫：「我於是關掉電燈，緩慢且溫柔地褪去她的衣服，也褪去自己的，然後彼此擁抱。在這下著雨的暖夜裡，我們赤身裸體，卻沒有些微寒意。黑暗中，我和直子靜靜地探索對方。我吻她，輕輕地用手覆著她的乳房……」

「你怎麼看這種書……」

村上春樹的，很有名的名著。」謝玲玉搶回了書。

「名著啊，那我們也實踐下名著……」李進一邊說，一邊將手伸進謝玲玉的衣服裡探索。謝玲玉原本有些游離的心緒，被這一觸拉了回來。她沒有拒絕，漸漸地開始回應他。

李進摩挲著謝玲玉的頭髮，想起顧瑤今天長髮飄飄走在前面的性感，想起那長髮纏繞在脖頸間若有若無的癢意，想到顧瑤那柔軟飽滿的觸感，他的慾望被迅速點燃，像風鼓起了帆。

謝玲玉閉上眼睛，眼前忽然浮現出楊曉林白淨臉龐上的溫柔笑容，她的激情也是從未有過的高漲。

這是他們很久沒有過的酣暢淋漓、高潮迭起的性愛，然而兩個人都閉著眼，各自心裡想著另一個人，而且那個人就在隔壁。這種隱密的遐想，讓他們的性愛多了一層難以言說的刺激。

事後，李進仰躺在床上，像是不經意地又說了一句：「玲玉，把頭髮留長好嗎？」

隔壁，楊曉林半倚在床頭，繼續瀏覽謝玲玉的博客，一篇關於〈寂寞〉的小文引起了他的注意：

寂寞有三種。

無人知音的寂寞。一個人的思想或者作品，世上無人能夠理解和欣賞，那是多麼寂寞。（七）

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