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昌平二十五歲那年，第一次受邀去姚若薇家裡吃晚飯。剛進屋就打出幾個響徹雲霄的噴嚏，讓姚若薇認為自己這次選對了男人。昌平這傢伙，全省最爺們。屋裡屋外的空氣差別很大。昌平忍不住感嘆：哇，薇薇姊，你家真的好鬼香！

昌平住在公司的集體宿舍，跟菸癮、酒癮都很大的工友共處一室。宿舍骯髒不堪，空氣污染嚴重，時常令他以為自己的幾位室友其實是豬妖幻化成了人的樣子。姚若薇香噴噴的家，他以為自己誤闖了世外桃源

第一次有預謀邀請昌平到家裡吃晚飯，姚若薇還挺用心，事前仔細搞過衛生，噴了空氣清新劑。四菜一湯，用昌平的話來說就是，非常、非常、非常豐盛。

昌平二十二歲從遙遠的北方來到佛山打工，一個人生活，一日三餐隨意糊弄，極少有機會吃兩個以上的菜。那時的他年輕、見識少，分不清空氣清新劑和香水有何不同，不介意四個菜中的燒鵝、白切雞、紅燒排骨，是從熟食店買現成的，姚若薇只做了個清水菜心和番茄雞蛋湯。

他倆在同一間陶瓷廠做事，昌平是技術員，姚若薇做行政。在一次公司團建活動時，借助酒精的神奇功效，默契地將純友誼提升了一個層面。姚若薇宣稱愛上了昌平，昌平暗中竊喜、洋洋得意。

那年姚若薇三十三歲，是熟透了的離異美貌少婦。十三歲的女兒秀妍長時間寄養在外婆家中，自己做甩手媽媽，一個人住著離婚時分到的房子，享受單身生活帶來的便利，偶爾帶對她有好感的男士回家。

拿下小鮮肉昌平之前，她經歷過幾個油膩中年男人，無一例外地感覺很糟糕，對年長的男人產生了嚴重的厭惡心理。昌平對於她來說，是一股清新之風，而且風力強勁，令她堅決、果斷、心甘情願收起了騷動的心，拿出純真的一面，嚴肅認真地與昌平談情說愛。

昌平是個裡外同時冒傻氣的技術男，遇見姚若薇之前，談過兩次不太成功的戀愛。所有與戀愛有關的體驗都帶著青澀的味道，還未進入到正軌，就已經糟糕地結束了。遇見姚若薇，了解到愛情居然讓人如此驚艷。約會過幾次之後對自己說，往後餘生的伴侶就是她了，不管她是否有過婚史、不管她是否有個只比老子小一輪的孩子。

意義非凡的晚餐之後，昌平從工廠宿舍搬去與姚若薇非法同居。有人說昌平傻，以後有得後悔藥吃。也有人說昌平享了福，同齡人還在城中村租房子，他已經住進了富婆的大豪宅，不用奮鬥便已上岸。不管人家說好說壞、不管人家冷嘲熱諷，昌平自己感覺挺好，起碼不用自己一個人吃飯，清晨醒來枕邊有個香噴噴的大美人。與姚若薇相好之前，他常常望著天花板發呆，常常跟鏡子裡面的自己說話。

姚若薇是佛山本地人，有兩個姊姊、一個弟弟，是陶瓷廠辦公室的行政人員。每天上班做些瑣瑣碎碎的小事情，沒有什麼成就感，就那麼點兒工資，還要隔三差五陪著領導去應酬，被好色的男客戶揩油。

她早就厭惡了這份工作，跟昌平確立關係後辭去了工作，和從工廠下崗兩年在服裝店打工的大姐，合作開了間服裝店，專賣女裝。在角落顯眼又不顯眼的位置，掛幾件貴得要死的男裝，假裝隨意掛在那裡，等待冤大頭上當。

姚若薇計畫再過一兩年，服裝店的生意走上正軌以後結婚。但昌平著急，說父母想抱孫子想瘋了，每周起碼打一個電話，催他回老家相親……父母並不贊成，昌平到離家那麼遠的佛山做事，鼓動他回老家的縣城，早日娶妻生子，過安穩的日子。

姚若薇說：好吧，聽你的，那就結婚唄。

對於從天而降的兒媳婦、對於這樁未打鐘先進祠堂的婚事，昌平還不到五十歲、年富力強的父母氣得咬牙切齒，在電話裡咆哮，恨不得馬上從老家飛來佛山，一棍子敲暈昌平扛回老家。

昌平保密工作做得出色，事前沒跟父母洩漏過半句。剛剛確立關係不久，姚若薇就提過去昌平老家拜見家長，或者請他父母過來佛山一趟，都被昌平否決了。姚若薇比自己大八歲，離異帶著個十三歲的女兒，給了昌平不小的心理壓力……

從老家來到佛山，昌平母親一個勁地責怪兒子：你做事怎能如此草率！試圖說服兒子緩一緩再辦酒席，就算扯了證，未辦酒席也不算正式結婚，起碼還未得到祖宗們的認可與祝福。領了結婚證，可以再扯個離婚證！

父親一言不發，夜裡對妻子說：你兒子早被那女人迷得神魂顛倒，九頭牛都拉不回來了。男女看問題的著力點不同，母親的目光中哪哪都是姚若薇的婚史、年紀，以及她已經十三歲的女兒。父親則認為兒子的選擇有他的道理，在如此姿色的女子面前，哪個男人不迷糊？三十三歲的姚若薇熟透了啊，身材樣貌，乃至談吐，沒得挑。反觀二十五歲的昌平，相貌平平、皮膚黝黑，一臉老實巴交的鄉下仔模樣，臉上還星羅棋布著青春痘。他們兩人站在一起，任誰都說是一朵鮮花插在牛糞上。相處了幾天以後，父親又說，姚若薇能言善語，能把樹上的小鳥哄下來，加入母親的行列苦口婆心勸昌平回頭，因為他實在擔心，兒子以後降不住這潑辣而且頭腦出眾的美貌女子。（一）