四大美女在一班（一四）

但是，回想車明瑤這三年來，在學業之外為之不懈努力的那件事，我們都有些替她發愁：年齡不小、學歷又高、家在外地……這條件對女性來說，大概已經位於北京婚戀市場鄙視鏈的最末端了吧。轉頭再看看車明瑤，你永遠也不會把「窮途末路」這樣的字眼，和她聯繫起來。

她留校工作、在職讀博早已確定，唯一沒著落的是她做為女人的人生大事。這時，我們要是像這三年來常幹的那樣，起著鬨問她：什麼時候請我們喝喜酒啊？──那簡直有點不懷好意。

吃畢業飯時，我們相互碰杯，說著祝福的話。到車明瑤這裡，竟不知道對她說什麼好，只能祝她越來越漂亮，今年二十、明年十八。倒是她大大方方對班主任敬酒：「帶走您的教導，留下我的感激。」這樣的話，聽起來像電視綜藝晚會上，主持人冠冕堂皇的台詞。我們因覺得肉麻而絕說不出口，她卻自自然然地說了出來。

三年前，入學之初全系迎新會上，車明瑤是新生中最鶴立雞群的人物。她穿了一襲白色長裙，烏黑順滑的頭髮長及後腰。直至她偶爾起身時，我們才發現她穿的是件露背裝，一字領領口越過肩膀向下延伸，在第二節腰椎處會合，開出一個大大的V字。她的頭髮像一掛幕簾，恰恰好遮住了赤裸的後背。只是在她彎腰或轉身時，形成垂幕的頭髮綻裂，若隱若現的肌膚像擋不住的春光，「唰」地亮瞎了我們男生的眼睛。

車明瑤是一等一的美女，五官、身材都無可挑剔，只有膚色不像一般北方女孩那麼白皙。在系裡其他三位白膚美女的映襯下，倒有些拉丁風情，因此吸引了校園裡的留學生們。（一四）