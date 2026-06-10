我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

四大美女在一班（一四）

張幸
聽新聞
test
0:00 /0:00

但是，回想車明瑤這三年來，在學業之外為之不懈努力的那件事，我們都有些替她發愁：年齡不小、學歷又高、家在外地……這條件對女性來說，大概已經位於北京婚戀市場鄙視鏈的最末端了吧。轉頭再看看車明瑤，你永遠也不會把「窮途末路」這樣的字眼，和她聯繫起來。

她留校工作、在職讀博早已確定，唯一沒著落的是她做為女人的人生大事。這時，我們要是像這三年來常幹的那樣，起著鬨問她：什麼時候請我們喝喜酒啊？──那簡直有點不懷好意。

吃畢業飯時，我們相互碰杯，說著祝福的話。到車明瑤這裡，竟不知道對她說什麼好，只能祝她越來越漂亮，今年二十、明年十八。倒是她大大方方對班主任敬酒：「帶走您的教導，留下我的感激。」這樣的話，聽起來像電視綜藝晚會上，主持人冠冕堂皇的台詞。我們因覺得肉麻而絕說不出口，她卻自自然然地說了出來。

三年前，入學之初全系迎新會上，車明瑤是新生中最鶴立雞群的人物。她穿了一襲白色長裙，烏黑順滑的頭髮長及後腰。直至她偶爾起身時，我們才發現她穿的是件露背裝，一字領領口越過肩膀向下延伸，在第二節腰椎處會合，開出一個大大的V字。她的頭髮像一掛幕簾，恰恰好遮住了赤裸的後背。只是在她彎腰或轉身時，形成垂幕的頭髮綻裂，若隱若現的肌膚像擋不住的春光，「唰」地亮瞎了我們男生的眼睛。

車明瑤是一等一的美女，五官、身材都無可挑剔，只有膚色不像一般北方女孩那麼白皙。在系裡其他三位白膚美女的映襯下，倒有些拉丁風情，因此吸引了校園裡的留學生們。（一四）

上一則

你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒

下一則

「植物醫生」潘顯柔 駐點桃園觀音區、當農友堅實後盾

延伸閱讀

一刻，鏡花（二）

一刻，鏡花（二）
一刻，鏡花（一）

一刻，鏡花（一）
故人辭（一）

故人辭（一）
一刻，鏡花（三）

一刻，鏡花（三）

熱門新聞

「國立台灣博物館南門園區」內的樟樹。

樟風細語

2026-06-07 02:00

老來何處安身

2026-06-08 02:00
圖／123RF

席散茶未涼

2026-06-03 02:00
波里斯-古德諾夫肖像，畫家佚名。（取材自Wikipedia）

新沙皇和假王子

2026-06-05 02:00

點餐的困惑

2026-06-05 02:00

皇后區的精神病院

2026-06-06 02:00

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊