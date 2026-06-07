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她時不時微微轉身看向海裡的孩子，長髮隨著身子晃動，在白皙的肌膚上輕輕掃過，優雅又誘惑。

李進喉嚨有些發緊，他定了定神問：「想學衝浪嗎？很好玩的。」

顧瑤猶疑地說：「我大概跟孩子們一樣，只能抱著衝浪板。」

「試試看吧。」李進耐心地跟顧瑤解說衝浪的要點。陽光在他濕漉漉的肩背上跳躍，肌肉線條緊實而有力。

太帥了！顧瑤心裡想道。

衝浪學起來並不簡單，顧瑤聽著便打起了退堂鼓：「我還是游泳算了，就是沒在海裡游過。」

「跟在泳池一樣，」李進笑著說：「但是浪頭打來時，要跟著跳起來。走，我帶你去。」

他牽著顧瑤的手，一步步走進海裡。每次浪潮撲來時，他會說：「跳！」顧瑤便跟著海浪跳躍，那真是很奇妙的感覺，彷彿大海以寬廣溫暖的胸懷擁抱著她、托舉著她，她的身心在這一刻與海水融為一體。她轉頭看向身旁的李進，忍不住快樂地笑了出來。她忽然意識到，自己已經很久沒有這樣單純地開心過了。

楊曉林和謝玲玉在沙灘上支起了一把太陽傘，下面緊挨著兩張摺疊椅。謝玲玉捧著那本《挪威的森林》。

「怎麼樣？」楊曉林指了指書。

「我很喜歡。你上面有些批註，也很有意思。」

「你怎麼知道是我的批註？」

「顧瑤說是你的書，你還是位作家，想當然就是你了。」說著，她又加了一句：「我特崇拜作家。」

「哈哈，業餘的。」楊曉林笑了起來，「算是海外作家協會的一員，對了，我們有個網站，給你一個鏈接？」

「好！」謝玲玉點了進去，略微瀏覽了一番：「挺不錯的，我得空要好好拜讀。」她停頓一下又說：「我也喜歡寫作，小說不會寫，但偶爾寫點隨感和遊記，我在網上有個博客。」

「給個鏈接？」

謝玲玉發了過去，楊曉林打開一看：「漂泊的雲，你這網名有意思！」

「我喜歡雲。你看這海上的雲，白色的和灰色的疊合在一起，雲就有了好看的層次感，慢慢地飄移、慢慢地變幻，自由、隨性……至於飄泊，人在海外，誰能沒有點飄泊感？」

海風拂面而來。他們從謝玲玉的博客談到海外文學、從《挪威的森林》談到村上春樹、從直子聊到綠子……越說越投契，話題順暢得停不下來。楊曉林看著謝玲玉的臉，黑直的短髮，一雙眼睛又大又亮，清澈得讓他想到秋天的山溪。

楊曉林和謝玲玉都來自江南，話題很自然地又繞回了那片令人魂牽夢縈的故鄉。他們聊起江南的柔美、江南的詩意、江南的美食。江南彷彿是一座纖巧的小橋，在不知不覺中，把兩顆心連在了一起。

楊曉林有一種久違的舒暢而美好的感覺。他低聲吟道：「人人盡說江南好。」謝玲玉順勢接上：「遊人只合江南老。」他笑了笑，又道：「未老莫還鄉。」她輕聲續道：「還鄉須斷腸。」

話語在兩人之間來回流轉，像水一樣自然。楊曉林說：「青團子，蟹殼黃。」謝玲玉便說：「素燒鵝，鹹篤鮮。」……兩個人越說越歡喜，不知何時停了下來，眼睛亮晶晶地彼此望著，又同時會心地笑了起來。

後來楊曉林就談到了自己，他雖然在美國為了生存做會計，但一直沒有放棄對於文學的夢想。他說了他初到美國時經濟上的窘況，又說到如今躋身中產階層後精神上的寂寞。他的言語中流露出一種淡淡的怨尤情緒：「就像你說的，人在海外，誰能沒有飄泊感。可是如果回國，又完全找不到自己的位置了。」

「是啊，我喜歡美國的自由、安靜，可也會懷念國內的煙火氣，人就是這麼矛盾。」謝玲玉點點頭。

「捨得、捨得，有得就有捨。好在我們有文筆，可以在文字中細細回味、懷念那些失去的……」

「說得好！」謝玲玉道。

兩個人的心裡都有那種被理解的溫暖的感覺。謝玲玉一雙明亮的眼睛專注地看著楊曉林，她喜歡跟他說話。

3

楊曉林在海邊垂釣，釣線被緩緩拋向遠處，落入起伏的海面。浮標在波光中輕輕起伏，時隱時現。他望著海平線出神，一會兒又拿出手機隨意翻閱。

他點進謝玲玉的博客，一篇題為〈情感絮語〉的文章引起了他的注意。（二）