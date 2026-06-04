圖／123RF

他一直相信，家庭是可以用計算維持平衡的。收入、支出、保險 、貸款 、孩子教育基金，在收支表格裡整齊排列的數字，只要控制得當，生活就不會失控。

直到那晚。

餐桌中央的珠寶盒閃著冷光。

他盯著價格標籤，數字像釘子一樣扎進眼睛。

「一萬三千美元。」他說，「這就是你媽的生日禮物？」

妻抬頭，「我媽六十歲。」

屋子安靜得只剩冰箱轟轟運轉聲。

地板上，兩歲半的兒子推著玩具車，輪子反覆撞上桌腳，又退回去，再撞一次。

他忽然覺得胸口卡住。現實擊倒他，瞬間，他想起幼年的往事。

●

九歲那年，家裡忽然變空了。

兩個陌生男人進來，把電視、沙發、衣櫃、床、冰箱、餐桌、椅子等家具都抬走了。母親站在廚房門口哭泣。

父親坐著抽菸，一根接一根，父親說：「只是暫時的。」他躲在門後，忽然明白一件事：大人也會失敗，而失敗會帶走一切。

那晚，他首次聽見父母壓低聲音爭吵。

「孩子還在家。」母親哭著說。

父親只回了一句：「我撐不住了。」

那晚，他在心裡發誓，他絕不讓他以後自己的家裡出這樣的意外。

破產後的第一個冬天，他穿著不合身的舊外套出門。

同學問：「你怎麼每次都是這一件？」他笑著說喜歡。

那晚，父親對他說：「以後要記住，錢不是全部，但沒有錢，什麼都保不住。」

他點頭，那句話在他心裡像根草，越長越長，變成一根去不掉的刺，陪著度過小學、中學、大學、留學。工作後，娶妻生子，他都牢牢記住，好像忘了就是對不住父親的血淚教誨。

●

「你永遠只看錢。」妻說，把他拉回到現實。

「因為沒人替我看！」他衝口而出，想解釋，卻發現自己詞窮。這正是每半年要交的房產稅，妻卻挪去買這條項鍊，太無語了。

他抓起鑰匙，推開椅子，衝到車庫。門被甩上的瞬間，他其實已經後悔，但怒氣像潑出去的水，收不回來。

「砰」，門關了。

屋裡剩下孩子的笑聲。

車庫燈亮起，車房門掀起，他坐進皮卡，呼吸仍急促，他沒有回頭。

那一瞬，他忽然想起兒子剛學走路時，總喜歡跟在他後面。

車庫裡隱約傳來兒子的笑聲。

短短一瞬，他幾乎想下車，要轉頭。

但腦中仍繞著剛才那句妻的話：「你永遠只看錢。」傷了他的心！

引擎啟動，低沉的震動讓他心情稍微安定，像某種熟悉的秩序重新回來。

他熟練地換檔、倒車，車子慢慢後退。這個車庫，他倒過皮卡無數次，安全、熟悉、毫無風險。

他沒有看後視鏡，只憑慣性控制方向。

又「砰」一聲。

聲音很輕，像踢到一個紙箱，他的腳瞬間踩死煞車。

世界很安靜。

他坐在座位上，沒有動。

心臟突突跳得太快，以至於聽不見其他聲音。

他知道那不是石頭。

身體比思想更快，他衝下車。

繞到車尾。

世界瞬間失重。

兒子倒在地上。

他的心碎裂，時間也碎裂，他多麼希望時間是十分鐘前。

他尖叫妻的名字，拿出手機打「九一一」，卻一直打錯，還是妻搶過去接通了。

救護車的燈光旋轉，哇哇叫，很快就到。

紅燈呼呼轉著，他抱著兒子，反覆說同一句話，卻不知道自己在說什麼。手裡的重量輕得像棉花。

他忽然明白，其實只需要一秒，人就能失去一切。救護員把兒子接過去，他與妻一起上了救護車。

●

急診室門關上，燈亮著，等待，再等待，沒有聲音。

妻坐在椅子上低頭哭，他卻坐得筆直，一動不動，像在接受判決。他第一次發現，自己努力控制的人生，從來沒有真正被控制過。

他記得第一次抱剛出生的兒子時，全身僵硬，手心出汗。

護士笑著說：「爸爸別緊張。」

孩子小得不可思議。

他心裡只剩一個念頭：他比任何時候都確信，自己會是一個可靠的父親。不像自己的父親。不要讓兒子過自己那樣的童年，我要讓他永遠安全。

他每天睜開眼睛先看兒子、下班先看兒子，晚上就寢前也先看兒子。可是眼前……

醫生走出來時，天快亮了。

「孩子穩定了。」醫生說。

好像判他無罪似的，他的背脊鬆懈佝僂了。

直到空氣重新流進肺裡，他才發現自己一直憋著氣。他低頭，用雙手摀住臉。

肩膀輕微顫動，妻說：「我會去退掉項鍊。」

他上班前和下班後，都去兒童醫院陪兒子。

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一個月後，兒子出院，那天陽光很好。

他走到皮卡後方，停住很久，他看著車尾的金屬反光，看著自己模糊的影子。然後，他慢慢繞車一圈，一步一步，確認四周，確認沒有任何人，他才打開車門。

坐進駕駛座後，他沒有立刻發動，而是轉身，後座上，兒子在安全座椅裡晃著腳，看見他便笑，身旁的妻握著兒子的手。他發動引擎。

這一次，他先回頭，看清楚，再確認，才慢慢踩下油門。

車子向後滑出停車格。

聖潔的一縷光落在擋風玻璃上，帶領他們前行。