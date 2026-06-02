四大美女在一班（六）

課少的時候，兩個人在宿舍用小電爐做飯，燜米飯、下麵條、煮餃子、煎雞蛋 、炒青菜，所有食物必須絕對平分──為保持苗條，誰也不肯多吃一口……至於逛街、看電影、買東西，更是出雙入對、如影隨形。

話說黃綺麗跟著車明瑤去清華跳舞，認識了一位體育特長生，仔細一打聽，人家是退役運動員，曾經的世界亞軍。國家對在國際大賽獲得過獎牌的運動員有很多安置政策，其中之一就是可以免試進名校上大學。

黃綺麗對世界亞軍一見傾心，天天給人家打電話，周周跑去清華見面，終於把世界亞軍發展為男朋友。大家後來都聽說了黃綺麗那段著名的戀愛表白：「你以後可得對我好啊，我所有的錢都用來給你打電話了，每天只能喝稀飯、吃鹹菜。」實實在在的大白話，真真符合黃綺麗的風格。

世界亞軍曾到我們學校來亮過相，確實高大灑脫、氣度非凡。黃綺麗挽著世界亞軍的胳膊走在校園裡，滿臉春色喜不自禁。那時，我們大家都相信，世界亞軍今後會像肖雨一樣，成為我們班的女婿。

誰知道，黃綺麗研二暑假回來，口風就變了。也許是跟世界亞軍的甜蜜期已過，回家後又被老媽開導，算是理性回歸，與世界亞軍分了手。說什麼運動員四肢發達、頭腦簡單，今後沒有發展前途，在一起過日子會吃苦受累。估計是在那個時候，黃綺麗認識了她未來的新郎。

你別說，黃綺麗雖然一貫水性楊花，關鍵時刻卻頭腦清醒，這也是她奇幻人生一步比一步走得高的原因。

在平日裡，黃綺麗對著我們自吹與自嘲交替的閒扯中，我們知道了她老媽是當地衛生廳還是衛生局一個官員。（六）