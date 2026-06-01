聽到了車子啟動的聲音，聽到了車庫門關閉的聲音。整棟房子靜悄悄地沒有了半點聲息，遠遠地傳來對門鄰居家大女兒練琴的聲音，頗為悠揚。那孩子的琴藝可是越發長進了，張瑜這樣想。

他上了樓，走進主臥室，把自己的枕頭拿起來，把床頭櫃上那本《我的老台北》拿起來，走進遠在樓層另外一頭的「客房」。

滿寬敞的一間屋子，一進門，左手邊的四個書架一字排開，上面都是張瑜自己的書，經濟學占了一半的地盤，另外一半則是文學類。喜歡張大春，是因為這位能人所寫的東西自己或是聞所未聞，或是一知半解，或是有看沒有見，總之，絕對的提神醒腦。

張瑜買書是為了閱讀，不是為了藏書，因此，每本書都是老朋友，感情很深。他把《老台北》插在《城邦暴力團》一側，想了想，還是抽了出來，拿在手上。

對著門，臨窗一張大書桌，桌子很大，桌角一盞檯燈，正中央有一只青花大碗，裡面是家裡人丟收據的地方。書桌的大抽屜裡則放置著文件夾，分門別類，置放著水、電、煤氣、電話、電訊、保險 公司，以及多家信用卡公司帳單、收據。李琳在小學教數學，一向只是半職，下午有時間，因此管帳的事情多年來都是她負責。張瑜從來不過問明細，只管寫支票付帳。這個家庭的財務部門還沒有上升到用手機付帳的現代化程度。

這哪裡是客房？從來沒有客人來住過，應該叫做「帳房」還差不多。張瑜看著這個盡責的青花大碗，把自己今天的兩張收據丟了進去。這些日子，李琳不在家，大碗裡面堆積了不少的收據。（八）