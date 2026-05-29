她穿一件紅黑格子的斜襟棉襖，頭上紮著三角圍巾。一個小女孩走在她身邊，細細瘦瘦的，卻與她一般高。

那是她女兒，麗鳳說，她今年六歲了。

即使是侏儒，也可以有家庭，可以結婚、生小孩。麗鳳說。

麗鳳這樣說時，聲音很響亮，孟小晚對她的話題卻完全沒興趣。她把頭扭到一邊，看到元元正在同一個長辮子女孩走過來。她們一邊說、一邊笑，那女孩把一條辮子拉起來，甩一甩，甩到腦袋後面，那是三樓的楊青青。

孟小晚忽略了麗鳳的心事，事實上，那時的孟小晚經常忽略別人的心事。一直到今天，她回憶起那些走在分部街上的故事，才明白麗鳳話裡的意思、麗鳳的心事。

麗鳳說的這些被元元她們所蔑視。

一個十四歲的女孩，思想那麼複雜。元元輕蔑地說，什麼結婚呀、生小孩呀，也不嫌丟人。

楊青青倒不這樣看，她與元元有同樣的看法，角度卻不同。

一個女孩子是不應該過早想這些事情的，她寬容大量地說。因為女孩子的世界也是廣闊的，居里夫人說，要用手去觸摸天上的星辰。

因為先天性心臟病 ，青青的臉龐永遠蒼白，久病不癒，讓她顯得虛弱，同時增加了她的精神向度。她長年讀書的臉清秀端莊，那是她生命的密碼、精神的密碼。

在所有人都有了紅纓槍之後，孟小晚還是沒有，她幾乎都想放棄木表哥的傑作了。對於喜歡藏貓貓、跟著一群小孩夜遊的孟小晚，一個簡單的木棒和一個紅櫻槍是沒有區別的。對她來說，穿著厚厚的棉猴，跟著夥伴們，在夜色朦朧的街上煞有介事地巡邏，這件事本來比紅纓槍好玩多了。（一一）