頭幾天，她累得手腕和肩膀發酸。過了一陣，身體慢慢也就適應了。

這種工作有個好處，不用怎麼動腦子。只要手不停，時間就會自己往前走。很多時候，她一邊打包，一邊走神，想一些很遠、很小的事情，也偶爾想想，自己到底能在這裡幹多久。

讓她安心的是，這份工作很穩定，收入也不錯。當她得知公司提供的牙科保險 ，可以報銷一半的牙齒矯正費用時，她幾乎要歡呼雀躍了。周醫生答應的周年優惠，再加上這份像及時雨一樣的保險，她那個關於整牙的念頭，好像一下子有了著落。

過了試用期不久，班組裡一個同事因為家裡有事，想和慧芳換一周班。他上的是固定夜班，而慧芳一直是白班。看在都是華人 的份上，她答應了。

慧芳的生物鐘亂了，她從來沒有在大白天睡覺的經歷。原以為熬了一整夜的班，回到家倒頭便能睡著，沒想到白天的世界遠比她想像得要喧鬧得多。窗外割草機忽遠忽近的轟鳴聲、隔壁車道上汽車發動時低沉的震動、鄰居家小狗時斷時續的吠叫、小學生放學後一路追逐的嬉笑，還有後院樹梢間此起彼伏的鳥鳴……

這些聲音從前彷彿從不存在，如今卻一起冒了出來，一陣一陣敲打著她的耳鼓。陽光從窗簾縫裡照進來，牆上亮得刺眼。世界在白晝裡熱鬧而清醒，而她卻被困在倦怠的軀殼裡，怎麼也沉不進夢鄉。那種逼近生理極限時的脆弱，讓她忽然觸碰到一種久遠而陌生的感覺。那一刻，她隱約理解了老何當年的絕望。

坐飛機倒時差都沒派上用場的褪黑素，就這樣被她翻了出來。兒子打電話來時，慧芳正睡得迷迷糊糊。（二七）