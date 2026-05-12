我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

不修則已（二七）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

頭幾天，她累得手腕和肩膀發酸。過了一陣，身體慢慢也就適應了。

這種工作有個好處，不用怎麼動腦子。只要手不停，時間就會自己往前走。很多時候，她一邊打包，一邊走神，想一些很遠、很小的事情，也偶爾想想，自己到底能在這裡幹多久。

讓她安心的是，這份工作很穩定，收入也不錯。當她得知公司提供的牙科保險，可以報銷一半的牙齒矯正費用時，她幾乎要歡呼雀躍了。周醫生答應的周年優惠，再加上這份像及時雨一樣的保險，她那個關於整牙的念頭，好像一下子有了著落。

過了試用期不久，班組裡一個同事因為家裡有事，想和慧芳換一周班。他上的是固定夜班，而慧芳一直是白班。看在都是華人的份上，她答應了。

慧芳的生物鐘亂了，她從來沒有在大白天睡覺的經歷。原以為熬了一整夜的班，回到家倒頭便能睡著，沒想到白天的世界遠比她想像得要喧鬧得多。窗外割草機忽遠忽近的轟鳴聲、隔壁車道上汽車發動時低沉的震動、鄰居家小狗時斷時續的吠叫、小學生放學後一路追逐的嬉笑，還有後院樹梢間此起彼伏的鳥鳴……

這些聲音從前彷彿從不存在，如今卻一起冒了出來，一陣一陣敲打著她的耳鼓。陽光從窗簾縫裡照進來，牆上亮得刺眼。世界在白晝裡熱鬧而清醒，而她卻被困在倦怠的軀殼裡，怎麼也沉不進夢鄉。那種逼近生理極限時的脆弱，讓她忽然觸碰到一種久遠而陌生的感覺。那一刻，她隱約理解了老何當年的絕望。

坐飛機倒時差都沒派上用場的褪黑素，就這樣被她翻了出來。兒子打電話來時，慧芳正睡得迷迷糊糊。（二七）

保險 華人

上一則

失敗與成功的體會

延伸閱讀

不修則已（一二）

不修則已（一二）
不修則已（八）

不修則已（八）
不修則已（一四）

不修則已（一四）
不修則已（六）

不修則已（六）

熱門新聞

華裔作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」榮獲普立茲獎。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎

2026-05-04 20:17
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

張學良、宋美齡搶收藏…郎世寧 「池蓮雙瑞」拍出2297萬美元

2026-05-05 20:38
（圖／王春子）

我買了一個我（上）

2026-05-05 02:00
一九八九年作者（右）與妻子在駛往紐約曼哈頓的渡船上留影，胸前掛的正是米諾塔相機，而背景裡的雙子塔依然歷歷在目。

照相留倩影(上)

2026-05-06 02:00
野生動物保護區裡睡在香蕉盆邊的樹懶。

哥斯大黎加：樹懶和人的慢生活

2026-05-04 02:00
帶傷奮戰2004年雅典奧運，陳詩欣（右）未列外界看好的奪牌名單，但一路過關斬將，奪下中華隊首面奧運金牌。圖為陳詩欣嘴角流血仍奮力進擊。（本報資料照片）

檳榔西施變奧運跆拳金牌 陳詩欣愈不被看好愈要拚

2026-05-06 07:00

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？