說到「清淨」兩個字時，她的聲音又嗚咽了，像是這口氣在胸口堵著出不來。

慧芳沒急著追問，只是順著老太太的話音，一聲接一聲地輕聲安撫著。等老太太順了氣，她才試探著開始打聽緣由。可老太太咬死不肯說細節，只反覆念叨著「日子過夠了」、「不想再將就」。有些話明明都到嘴邊了，卻又嚥了回去，像是要守住最後的尊嚴。

不過慧芳還是聽出了弦外之音。老頭子一向長得精神，到老都有人誇，幾十年來風言風語就沒斷過。老太太嘴上不說，心裡卻一筆一筆攢著帳。如今她覺得自己終於受夠了，她要解放自己。

「原來是有其父必有其子！」

慧芳到底沒忍住，還是把這句話扔給了老何。她雖然心疼老太太這輩子的委屈，可心底深處，竟隱隱生出一絲冷冽的慶幸：還好自己天生沒那份「顧全大局」的賢良，否則等熬到這把年紀，恐怕也只能守著一地的雞毛。

消息發出去，等了半天卻一點動靜也沒有。老何既沒解釋，也不反駁，連平日裡那個慣常用來打圓場的苦笑表情，都沒發一個。慧芳猜想，是自己那句話戳到了他的痛處。她撇了撇嘴，很快就把那點情緒壓了下去。

老何的語音電話是一周後打來的，一開口就是：「事情不是你想的那樣。他這回不是犯渾，是真的壞了。」

「什麼？」慧芳被這沒頭沒腦的一句話，弄得一頭霧水。

「老頭子是病了，額顳葉萎縮。」老何的聲音聽起來很頹喪，「我帶他來昌城看的專家門診。醫生說，這種病傷的是大腦的控制區。說白了，就是管『分寸』、管『羞恥心』的那一塊地方。有些話、有些事，不是他故意的……」

慧芳愣了一愣，先前的刻薄勁消了一半：「那怎麼辦？這病能治吧？」（二二）