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愛情之勺（四）

卓慧臻
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「聽你家人說，不是年底前就應該結束了──」

茉莉無心戀棧，推說沒銅板了，公共電話馬上要斷線！

周淵家族從商，父親做建材進口生意，母親專事瓷器出口。他自己也開了一家蠟燭、禮品公司，生活優渥。有次茉莉暑假回台，看他書房擺放環遊世界回來的相冊、筆記，問他：「能看嗎？」他迅速用手推走，詭祕莫測地說：「不行，只能給將來的老婆看！」

普通旅遊照片有什麼不能看的？難道有事隱瞞？茉莉好似吃到一塊帶骨頭的魚肉，上面的那層皮膜尚未卸除，黏膩、陌生、針刺、腥膻的感覺，撲鼻而來，令人窒息。從此，她就開始疏離他。

周淵肯定感覺到，但是茉莉不捅破那層紙，他也不放棄。

10

一周後，茉莉給家裡打電話。她已經破天荒兩個月沒和家人聯繫，媽媽老神在在，認定女兒獨立自強，不需她憂慮。

「周淵前幾天來過，剛好晚餐時間，就留他吃飯。」

「不請自來啊──你都做什麼好吃的？」

「滷肉、炒豆乾、扁魚白菜……」

「人家見多識廣，不一定中意你做的家常菜吧？」

「無影喔──他吃了特別高興，說他母親從來沒有時間為他們做飯！」

「也是，女強人那麼忙，哪有空進廚房？」茉莉瞬間起了憐憫之心，周淵母子關係不太好。有回聽他說，工作中認識某位年紀和他父親差不多的女性，他介紹兩人認識當朋友。

「當什麼樣的朋友？紅粉知己嗎？」

周淵絲毫不覺得自己不站在母親那邊考慮事情，有些欠妥，「未嘗不可啊！我母親忙，有時脾氣躁，父親有人可以聊聊，挺好。」（四）

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